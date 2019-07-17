Клуб надеется получить еще нескольких игроков. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил, что у руководства остались еще планы на трансфер игроков. несколько спортсменов могут перейти в команду до завершения срока летнего трансферного окна.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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