Футбол
Александр Медведев: Жирков уже решил для себя, что остается в «Зените»Советский спорт вчера в 13:33
Генеральный директор Зенита Александр Медведев сообщил о планах питерского клуба на российского полузащитника Юрия Жиркова. По-моему, он для себя уже все решил, что остается.
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Петербургский футбольный клуб "Зенит" близок к подписанию нового контракта с полузащитником Юрием Жирковым, который, по информации руководства клуба, принял решение остаться после истечения срока прежнего соглашения. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев.ТАССвчера в 11:12
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Медведев: «По-моему, Жирков для себя уже решил, что остается. Мы объявим это торжественно»
Sport24.ruвчера в 13:09
«Зенит» готовится подписать новый контракт с полузащитником Жирковым
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:54
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