Александр Медведев: Жирков уже решил для себя, что остается в «Зените»Советский спорт вчера в 13:33

Петербургский футбольный клуб "Зенит" близок к подписанию нового контракта с полузащитником Юрием Жирковым, который, по информации руководства клуба, принял решение остаться после истечения срока прежнего соглашения. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев.

с чего всё началось

Генеральный директор Зенита Александр Медведев сообщил о планах питерского клуба на российского полузащитника Юрия Жиркова. По-моему, он для себя уже все решил, что остается.

Александр Медведев: Жирков уже решил для себя, что остается в «Зените»

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