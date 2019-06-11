Футбол

Александр Медведев: Жирков уже решил для себя, что остается в «Зените»Газета.Ru 15:51

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил о планах санкт-петербургского клуба продлить контракт с российским полузащитником Юрией Жирковым, сообщает ТАСС. Жирков хочет остаться в "Зените".
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«Зенит» близок к подписанию контракта с Жирковым

Петербургский футбольный клуб "Зенит" близок к подписанию нового контракта с полузащитником Юрием Жирковым, который, по информации руководства клуба, принял решение остаться после истечения срока прежнего соглашения. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев.
ТАСС11:12

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Жирков собирается продлить контракт с «Зенитом»

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Sport24.ru13:09

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Фонтанка.Ру14:50

«Зенит» готовится подписать новый контракт с полузащитником Жирковым

Телеканал Санкт-Петербург12:54
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
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Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Сын Алибасова Бари-младший сказал журналистам, что не исключает версию с отравлением его отца.
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Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
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Технологии

AP: Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе

Facebook планирует построить в Западном Техасе солнечную электростанцию, которая станет одним из крупнейших аналогичных проектов в стране и прямой инвестицией техногиганта в возобновляемые источники энергии.
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Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

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Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Музыка

Гарик Сукачев начнет юбилейный тур с фестиваля «Нашествие»

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Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

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Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

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Медики в семи номинациях получили премии в размере 100 тысяч рублей.
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Политика

Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в ближайшие 10 лет

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у Украины нет шансов вступить в Евросоюз в ближайшие 10 лет из-за затянувшегося процесса переговоров с альянсом.
Обновлено в 15:51
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Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

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Армия и оружие

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"Боевики взорвали трубопровод по транспортировке нефти на стыке города Радум на юго-востоке (провинции – ред.) Шабва, простирающийся от нефтяного сектора S2 в городе аль-Акла до сектора Ияз в районе Джардан к северу от (города – ред.) Атак, а от него до района ан-Намшия, который примыкает к нефтяному порту на побережье Аравийского моря", - сообщил источник.
Обновлено в 13:40
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МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
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Политика

Главой МВД Беларуси назначили уроженца Северной Осетии Юрия Караева

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что "кавказцы – люди особые и крепкие" Главой МВД Республики Беларусь стал уроженец Северной Осетии Юрий Караев, сообщает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 08:40
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

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Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Происшествия

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Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

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Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено в 12:44
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