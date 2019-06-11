Александр Медведев: Жирков уже решил для себя, что остается в «Зените»Газета.Ru 15:51

Петербургский футбольный клуб "Зенит" близок к подписанию нового контракта с полузащитником Юрием Жирковым, который, по информации руководства клуба, принял решение остаться после истечения срока прежнего соглашения. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев.

с чего всё началось

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил о планах санкт-петербургского клуба продлить контракт с российским полузащитником Юрией Жирковым, сообщает ТАСС. Жирков хочет остаться в "Зените".

Александр Медведев: Жирков уже решил для себя, что остается в «Зените»

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