Футбол
Александр Медведев: «Продолжаем вести переговоры по Малкому»Спорт-Экспресс 07:28
Ранее Sport.es сообщал, что "Барса" согласна расстаться с бразильцем за 45 миллионов евро, 5 из которых – возможные бонусы за удачное выступление игрока в России. Также испанское издание рассказало, что Малком отклонил предложение "Эвертона", так как уже согласовал условия контракта с "Зенитом".
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:26, Ашберн
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Шоу-бизнес
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Происшествия
Стало известно, зачем полковники ФСБ хранили 12 млрд рублей наличными
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Лавров отметил усиление практической кооперации России и АСЕАН
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил усиление практической кооперации между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии после вывода отношений на уровень стратегического партнерства.
Обновлено в 06:11
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Дети женщин с диабетом чаще появляются на свет мертворожденными
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Apple начала побег из Китая
Apple начала перенос производства из Китая во Вьетнам в попытке избежать повышенных импортных пошлин, введенных США в рамках торговой войны, пишет The New York Times.
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