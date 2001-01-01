Футбол
Александр Медведев: «Продолжаем вести переговоры по Малкому»Спорт-Экспресс 07:28
Ранее Sport.es сообщал, что "Барса" согласна расстаться с бразильцем за 45 миллионов евро, 5 из которых – возможные бонусы за удачное выступление игрока в России. Также испанское издание рассказало, что Малком отклонил предложение "Эвертона", так как уже согласовал условия контракта с "Зенитом".
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