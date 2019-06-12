Александр Медведев: Планирую провести беседу с ЛуневымСоветский спорт 15:54

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.

с чего всё началось

Голкиперу пришлось заплатить штраф в размере 1000 рублей и вылететь другим рейсом. Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться, приводит ТАСС слова Медведева. Отметим, что сам Лунев заявил резко отреагировал на сотрудника авиакомпании, который затягивал время при регистрации.

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