Футбол
Александр Медведев: Планирую провести беседу с ЛуневымСоветский спорт 15:54
Голкиперу пришлось заплатить штраф в размере 1000 рублей и вылететь другим рейсом. Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться, приводит ТАСС слова Медведева. Отметим, что сам Лунев заявил резко отреагировал на сотрудника авиакомпании, который затягивал время при регистрации.
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Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.ТАСС14:52
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