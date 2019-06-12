Александр Медведев: «Планирую провести беседу с Андреем Луневым»Матч ТВ 15:11

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.

с чего всё началось

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