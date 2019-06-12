Футбол

Александр Медведев: «Планирую провести беседу с Андреем Луневым»Матч ТВ 15:11

Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться, — сказал Медведев. В среду Лунев нарушил общественный порядок в аэропорту Внуково, после чего на него был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
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Гендиректор ФК «Зенит» проведет беседу с Луневым по поводу инцидента во Внуково

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.
ТАСС14:52

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Медведев: планирую провести беседу с Лунёвым

Чемпионат16:17

Гендиректор «Зенита» Медеведев проведет беседу с Луневым по поводу инцидента в аэропорту

Sports.ru15:57

Гендиректор «Зенита» Медведев проведет беседу с Луневым после инцидента в аэропорту

Sport24.ru15:40

Александр Медведев: «Планирую провести беседу с Андреем Луневым»

Матч ТВ15:11

Гендиректор ФК «Зенит» проведет беседу с Луневым по поводу инцидента во Внуково

ТАСС14:52

Лунёва ждёт тяжёлый разговор с гендиректором «Зенита»

Sport.ru16:13

Александр Медведев: Планирую провести беседу с Луневым

Советский спорт15:54
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