Александр Медведев: «Планирую провести беседу с Андреем Луневым»Матч ТВ 15:11

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.

с чего всё началось

Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться, — сказал Медведев. В среду Лунев нарушил общественный порядок в аэропорту Внуково, после чего на него был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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