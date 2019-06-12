Футбол
Александр Медведев: «Планирую провести беседу с Андреем Луневым»Матч ТВ 15:11
Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться, — сказал Медведев. В среду Лунев нарушил общественный порядок в аэропорту Внуково, после чего на него был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
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Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.ТАСС14:52
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