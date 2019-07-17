Футбол

Александр Медведев: Кандидатуру Гильерме «Зенит» даже не рассматривалСпорт день за днем вчера в 13:46

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг интерес клуба к вратарю «Локомотива» Маринато Гильерме.
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Медведев: «„Зенит“ кандидатуру Гилерме даже не рассматривал»

Sport24.ruвчера в 13:28

Медведев назвал безосновательными спекуляциями слухи о переходе Гильерме в «Зенит»

Спорт-Экспрессвчера в 13:30

Нобель Арустамян: «„Зенит“ включился в борьбу за Гилерме»

Матч ТВвчера в 10:31

Медведев опроверг слухи об интересе «Зенита» к Гилерме

Чемпионатвчера в 12:48

Медведев опроверг слухи о переходе Гилерме в «Зенит»

РИА Новостивчера в 12:33

Александр Медведев: «Кандидатуру Гильерме даже не рассматривали. Это безосновательные спекуляции»

Sports.ruвчера в 13:06

Арустамян: «В борьбу за Гильерме включился „Зенит“»

Soccer.ruвчера в 09:59
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На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока

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Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
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«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств

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«Милан» продлит контракт с Бонавентурой

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, красно-черные готовы предложить новый контракт 29-летнему полузащитнику.
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Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
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Происшествия

В детском лагере в Крыму отравились более 40 человек

Обновлено 16 июля в 20:42
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
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Команда Зеленского увидела угрозу в Медведчуке

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что команда президента видит угрозу в огромном медиаресурсе, сконцентрированном в руках главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
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Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
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Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие

Боевые корабли Северного флота вошли в Финский залив

Отряд боевых кораблей Северного флота прибыли в Финский залив для участия в военно-морском параде, сообщается на сайте министерство обороны России.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Гацкан покинет ФК «Ростов» после матча со «Спартаком»

Причиной ухода капитан жёлто-синих назвал желание проводить больше времени на поле 35-летний полузащитник ФК "Ростов" Александр Гацкан покидает клуб после 11 лет.
Обновлено вчера в 15:31
Кино

Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

Обновлено в 02:49
Политика

Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе

Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Общество

Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта

Уже к 2024 году у россиян должна быть возможность пользоваться электронными паспортами, заявил Медведев.
Обновлено в 03:29
Политика

Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено вчера в 09:33
Финансы

Рубль умеренно растет к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля в начале торгов четверга умеренно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:07
Футбол

«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов

В матче Международного кубка чемпионов лондонский "Арсенал" на поле стадиона "Дигнити Хелс Спортс Парк" в американском городе Карсон обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1.
Обновлено в 01:20
Экономика

Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла

В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку

В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла

От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Футбол

Футболист де Лигт перешел из «Аякса» в «Ювентус» за €75 млн

Обновлено в 03:10
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено 16 июля в 21:03
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы создания F-35

Министерство обороны США оценило финансовые потери Турции от исключения из программы создания самолётов F-35.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»

Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
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Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
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Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
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Эксперты назвали малоизвестные факты о пенисе

Эксперты обнаружили шесть малоизвестных фактах о половом члене.
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Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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