Спорт день за днем

Александр Медведев: Кандидатуру Гильерме «Зенит» даже не рассматривал

Гаджеты Nintendo представила обновлённую Nintendo Switch с улучшенной батареей В The Legend of Zelda: Breath of the Wild на каждой консоли заряда хватит на: оригинальная Switch (2017) — 3 часа обновлённая Switch (2019) — 5,5 часов Switch Lite — 4 часа Иных сведений о грядущей системе на сайте нет, однако по части цветов консоль не будет отличаться от оригинальной версии — либо красно-синие джойконы, либо просто серые.

Политика Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Футбол Немецкий футболист умер во время тренировки Полузащитник немецкого футбольного клуба «Дессауэр-97» Штефан Хаберман скончался во время тренировки.

Политика Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Экономика Отели в Турции снизили цены для россиян Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Происшествия МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата и сопровождающего его иракца в провинции Эрбиль (входит в состав Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака).

Политика Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Здоровье Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Технологии «ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств «ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Политика Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.

Армия и оружие США исключили продажу Турции F-35 Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Общество Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.

Политика Суд продлил на три месяца арест украинским морякам Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».

Финансы Российский рынок перешел к коррекции Для сырьевых рынков главной негативной новостью стала вчерашняя публикация данных о снижении ВВП Китая до минимального уровня за все время отслеживания показателя.

Происшествия При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.

Армия и оружие «Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Политика Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.