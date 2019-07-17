Футбол

Александр Медведев: Кандидатуру Гильерме «Зенит» даже не рассматривалСпорт день за днем 13:46

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг интерес клуба к вратарю «Локомотива» Маринато Гильерме.
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Медведев: «„Зенит“ кандидатуру Гилерме даже не рассматривал»

Sport24.ru13:28

Медведев назвал безосновательными спекуляциями слухи о переходе Гильерме в «Зенит»

Спорт-Экспресс13:30

Александр Медведев: «Кандидатуру Гильерме даже не рассматривали. Это безосновательные спекуляции»

Sports.ru13:06

Медведев опроверг слухи об интересе «Зенита» к Гилерме

Чемпионат12:48

Медведев опроверг слухи о переходе Гилерме в «Зенит»

РИА Новости12:33

Нобель Арустамян: «„Зенит“ включился в борьбу за Гилерме»

Матч ТВ10:31

Арустамян: «В борьбу за Гильерме включился „Зенит“»

Soccer.ru09:59
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Гаджеты

Nintendo представила обновлённую Nintendo Switch с улучшенной батареей

В The Legend of Zelda: Breath of the Wild на каждой консоли заряда хватит на: оригинальная Switch (2017) — 3 часа обновлённая Switch (2019) — 5,5 часов Switch Lite — 4 часа Иных сведений о грядущей системе на сайте нет, однако по части цветов консоль не будет отличаться от оригинальной версии — либо красно-синие джойконы, либо просто серые.
Обновлено в 08:21
Политика

Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Футбол

Немецкий футболист умер во время тренировки

Полузащитник немецкого футбольного клуба «Дессауэр-97» Штефан Хаберман скончался во время тренировки.
Обновлено в 13:13
Политика

Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Экономика

Отели в Турции снизили цены для россиян

Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Происшествия

МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле

МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата и сопровождающего его иракца в провинции Эрбиль (входит в состав Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака).
Обновлено в 10:52
Политика

Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 13:38
Здоровье

Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба

Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Технологии

«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств

«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено в 12:34
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

США исключили продажу Турции F-35

Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Здоровье

В Тульской области начала работать санитарная авиация

Обновлено в 09:52
Общество

Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Политика

Суд продлил на три месяца арест украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Финансы

Российский рынок перешел к коррекции

Для сырьевых рынков главной негативной новостью стала вчерашняя публикация данных о снижении ВВП Китая до минимального уровня за все время отслеживания показателя.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия

При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк

Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика

Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено в 07:40
Кино

Тайка Вайтити станет режиссером четвертого «Тора»

Обновлено в 08:21
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток в ярославской колонии ИК-1

Обновлено в 06:52
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Ждем от Гризманна немедленных результатов»

Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде.
Обновлено в 15:03
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Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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