Футбол
Александр Медведев: Кандидатуру Гильерме «Зенит» даже не рассматривалСпорт день за днем 13:46
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг интерес клуба к вратарю «Локомотива» Маринато Гильерме.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
Гаджеты
Nintendo представила обновлённую Nintendo Switch с улучшенной батареей
В The Legend of Zelda: Breath of the Wild на каждой консоли заряда хватит на: оригинальная Switch (2017) — 3 часа обновлённая Switch (2019) — 5,5 часов Switch Lite — 4 часа Иных сведений о грядущей системе на сайте нет, однако по части цветов консоль не будет отличаться от оригинальной версии — либо красно-синие джойконы, либо просто серые.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Футбол
Немецкий футболист умер во время тренировки
Полузащитник немецкого футбольного клуба «Дессауэр-97» Штефан Хаберман скончался во время тренировки.
Обновлено в 13:13
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Происшествия
МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле
МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата и сопровождающего его иракца в провинции Эрбиль (входит в состав Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака).
Обновлено в 10:52
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 13:38
Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Технологии
«ВКонтакте» тестирует собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств Lovina, на закрытую группу сервиса в социальной сети обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, написав соответствующее сообщение в Facebook.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Здоровье
В Тульской области начала работать санитарная авиация
Обновлено в 09:52
Общество
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Политика
Суд продлил на три месяца арест украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Финансы
Российский рынок перешел к коррекции
Для сырьевых рынков главной негативной новостью стала вчерашняя публикация данных о снижении ВВП Китая до минимального уровня за все время отслеживания показателя.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк
Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено в 07:40
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером четвертого «Тора»
Обновлено в 08:21
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Ждем от Гризманна немедленных результатов»
Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде.
Обновлено в 15:03