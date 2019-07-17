Футбол
Александр Медведев: Кандидатуру Гильерме «Зенит» даже не рассматривалСпорт день за днем 13:46
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг интерес клуба к вратарю «Локомотива» Маринато Гильерме.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Политика
Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи
"Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи.
Обновлено в 16:39
Футбол
«Русенборг», БАТЭ и «Карабах» прошли во второй круг Лиги чемпионов
В европейской Лиге чемпионов завершается первый квалификационный раунд в котором участвуют наиболее слабые команды.
Обновлено в 15:15
Политика
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35
В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Кино
Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Политика
Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 12:19
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика
Евросоюз призвал Россию признать вину за крушение MH17
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Экономика
Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено в 16:32
Происшествия
В петербургском суде умер переводчик
В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Гаджеты
Представлен «неубиваемый» смартфон Doogee S90 Pro
Обновлено в 07:59
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android
Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi A3 на «чистом» Android, в котором все технические характеристики такие же как и в молодежном Mi CC9e.
Обновлено в 16:16
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика
Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что уже через четыре года граждане страны перейдут на электронные паспорта.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Ираке застрелили двух турецких дипломатов
Как минимум два сотрудника дипкорпуса Турции, включая вице-консула, были убиты в столице иракского Курдистана Эрбиле в результате нападения.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Ил-76 готовится к экстренной посадке в «Жуковском»
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский», передает РИА Новости.
Обновлено в 02:17
ЖКХ
Пензенцы могут платить за вывоз мусора по новой схеме
Новый механизм расчета цены услуги за вывоз мусора рассматривают в правительстве России, сообщает новостной портал RT.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
Трое сотрудников ФСБ признались в разбое
Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Шведские врачи выявили новую болезнь, которую может получить человек через клещей.
Обновлено в 16:20
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено в 07:40
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца в «Русалочке»
Обновлено в 01:50
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
Обновлено в 15:44