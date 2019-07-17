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Происшествия Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну 1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.

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Политика Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина во лжи "Циничной ложью" назвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй слова президента России Владимира Путина о крахе либеральной идеи.

Футбол «Русенборг», БАТЭ и «Карабах» прошли во второй круг Лиги чемпионов В европейской Лиге чемпионов завершается первый квалификационный раунд в котором участвуют наиболее слабые команды.

Политика Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.

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Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

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