Футбол

Александр Медведев: «Хотим сделать „Зениту“ музей, как у „Барселоны“»Матч ТВ 04:27

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о развитии клубного музея, а также о том сколько заработала петербургская команда в прошлом сезоне.
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Александр Медведев: «На билетах и абонементах заработали 14 миллионов евро»

Гостем редакции "СЭ" стал новый президент "Зенита" Александр Медведев. Мы говорили около двух часов на самые разные темы, касающиеся деятельности клуба. Публикуем часть интервью о финансах и канале Z+.
Спорт-Экспрессвчера в 17:10

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«Зенит» продал билетов и абонементов на 14 млн евро

Невские Новости05:06

Президент «Зенита» рассказал о доходах команды и музее клуба

Петербургский дневник04:04

«Зенит» заработал на абонементах и билетах 14 млн евро

МР7.ру04:34

Александр Медведев: «Хотим сделать „Зениту“ музей, как у „Барселоны“»

Матч ТВ04:27

Александр Медведев: «Зенит» заработал на билетах и абонементах 14 миллионов евро

Фонтанка.Ру04:10

Александр Медведев собирается перенять опыт «Барселоны» в создании мегамагазина для «Зенита»

Piter.tv04:55

Александр Медведев: «На билетах и абонементах заработали 14 миллионов евро»

Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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Общество

Британец нашел на свалке цилиндр, сигару и портсигар Черчилля

Обновлено в 01:51
Общество

Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате

В ответ на вопрос Натальи Евдокимой о зарплате сотрудников директор роддома Альбина Фатыхова назвала цифры, которые стали причиной смеха в зале.
Обновлено в 03:58
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот

В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.
Обновлено в 03:59
Музыка

Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что решение о прощальном туре и закрытии коллектива вызвано тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли пункт пропуска в ДНР

Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассказала о важности занятий гимнастикой

К моменту появления наследницы на свет вес Гагариной составлял 78 килограмм, поэму через две недели после родов артистке пришлось начать активную работу над своей фигурой.
Обновлено в 02:24
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Авто

Новый внедорожник Ford Bronco выпустят в трех модификациях

Дилерам недавно показали ранний прототип Ford Bronco в двухдверном исполнении.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Петербурге тренера по баскетболу подозревают в педофилии

Фигурантом уголовного дела за иные насильственные действия сексуального характера стал 53-летний мужчина, который работает тренером в баскетбольном клубе.
Обновлено в 04:32
Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Общество

Средняя зарплата проституток в Перми составляет 28 тысяч рублей

Обновлено в 03:04
Экономика

Объем buyback компаний из S&P 500 достиг в 4-м квартале $223 млрд - рекордная сумма

На действия компаний могло оказать влияние в том числе сильное падение фондового рынка в последние месяцы прошлого года, которое достигло кульминации в ставшую наихудшей в истории предрождественскую торговую сессию.
Обновлено в 04:59
Общество

Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением

Петербург и Магаданская область попали в пятерку регионов с самым занятым населением с результатами 73,7% и 73% соответственно.
Обновлено в 00:56
Баскетбол

Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА

Обновлено в 02:07
Общество

В Приморье спасли почерневшего от угольной пыли детеныша тюленя

Детеныша ларги доставили из Находкинского торгового порта в центр "Тюлень".
Обновлено в 04:27
Происшествия

Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 04:18
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Наука

В Норвегии нашли корабль викингов

Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено вчера в 12:24
Политика

Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Авто

Ford может отказаться от легковых автомобилей в России

Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Общество

В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.
Обновлено вчера в 11:45
Армия и оружие

Глава ОАК показал премьеру Малайзии самолет пятого поколения Су-57

Президент ОАК Юрий Слюсарь показал главе правительства Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57.
Обновлено в 01:28
Происшествия

«Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии

Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад, сообщает портал NOS.
Обновлено в 04:57
Интернет

Были названы функции Telegram, WhatsApp и Viber, о которых вы не знали

Многие используют Telegram, WhatsApp и Viber по умолчанию, не догадываясь о возможностях приложений.
Обновлено вчера в 11:48
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Экономика

Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд

На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Хоккей

Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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