Александр Медведев: «Хотим сделать „Зениту“ музей, как у „Барселоны“»Матч ТВ 04:27

Гостем редакции "СЭ" стал новый президент "Зенита" Александр Медведев. Мы говорили около двух часов на самые разные темы, касающиеся деятельности клуба. Публикуем часть интервью о финансах и канале Z+.

с чего всё началось

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о развитии клубного музея, а также о том сколько заработала петербургская команда в прошлом сезоне.

Александр Медведев: «Хотим сделать „Зениту“ музей, как у „Барселоны“»

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