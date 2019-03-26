Футбол
Александр Медведев: «Хотим сделать „Зениту“ музей, как у „Барселоны“»Матч ТВ 04:27
Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о развитии клубного музея, а также о том сколько заработала петербургская команда в прошлом сезоне.
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Гостем редакции "СЭ" стал новый президент "Зенита" Александр Медведев. Мы говорили около двух часов на самые разные темы, касающиеся деятельности клуба. Публикуем часть интервью о финансах и канале Z+.Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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Александр Медведев: «На билетах и абонементах заработали 14 миллионов евро»
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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Общество
Врачей роддома в Башкирии рассмешил доклад о средней зарплате
В ответ на вопрос Натальи Евдокимой о зарплате сотрудников директор роддома Альбина Фатыхова назвала цифры, которые стали причиной смеха в зале.
Обновлено в 03:58
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.
Обновлено в 03:59
Музыка
Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что решение о прощальном туре и закрытии коллектива вызвано тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли пункт пропуска в ДНР
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассказала о важности занятий гимнастикой
К моменту появления наследницы на свет вес Гагариной составлял 78 килограмм, поэму через две недели после родов артистке пришлось начать активную работу над своей фигурой.
Обновлено в 02:24
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Авто
Новый внедорожник Ford Bronco выпустят в трех модификациях
Дилерам недавно показали ранний прототип Ford Bronco в двухдверном исполнении.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Петербурге тренера по баскетболу подозревают в педофилии
Фигурантом уголовного дела за иные насильственные действия сексуального характера стал 53-летний мужчина, который работает тренером в баскетбольном клубе.
Обновлено в 04:32
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Экономика
Объем buyback компаний из S&P 500 достиг в 4-м квартале $223 млрд - рекордная сумма
На действия компаний могло оказать влияние в том числе сильное падение фондового рынка в последние месяцы прошлого года, которое достигло кульминации в ставшую наихудшей в истории предрождественскую торговую сессию.
Обновлено в 04:59
Общество
Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением
Петербург и Магаданская область попали в пятерку регионов с самым занятым населением с результатами 73,7% и 73% соответственно.
Обновлено в 00:56
Баскетбол
Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА
Обновлено в 02:07
Общество
В Приморье спасли почерневшего от угольной пыли детеныша тюленя
Детеныша ларги доставили из Находкинского торгового порта в центр "Тюлень".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 04:18
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Авто
Ford может отказаться от легковых автомобилей в России
Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Общество
В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.
Обновлено вчера в 11:45
Армия и оружие
Глава ОАК показал премьеру Малайзии самолет пятого поколения Су-57
Президент ОАК Юрий Слюсарь показал главе правительства Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57.
Обновлено в 01:28
Происшествия
«Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии
Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад, сообщает портал NOS.
Обновлено в 04:57
Интернет
Были названы функции Telegram, WhatsApp и Viber, о которых вы не знали
Многие используют Telegram, WhatsApp и Viber по умолчанию, не догадываясь о возможностях приложений.
Обновлено вчера в 11:48
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14