Александр Медведев: «Интрига в чемпионате сохраняется, играем дальше»Матч ТВ 01:58

Весы качались, обе команды хотели забить и победить. У нас в лиге все команды разные. Интрига в чемпионате сохраняется, будем болеть за своих.

Спорт день за днем

Происшествия В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.

Армия и оружие Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.

Политика ООН признала шельф Арктики территорией России ООН признала часть арктического шельфа территорией России, соответствующее решение приняла подкомиссия международной организации, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

Политика В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35 Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.

Политика Лавров рассказал о целях деятельности России в Арктике Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе арктического форума, который проходит в Санкт-Петербурге, прокомментировал деятельность России в Арктике.

Происшествия Житель Приангарья убил свою супругу за то, что она его «запилила» Следователи выяснили, что убийство было спланированным и произошло 3 апреля 2019 года в лесном массиве на территории Братского района, куда мужчина привёз ничего не подозревавшую жену.

Экономика Число мигрантов в России достигло исторического минимума Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Энергетика Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.

Финансы Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Здоровье Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.

Общество В Москве помоют памятники Гагарину и Пушкину В Москве приведут в порядок после зимы памятники первому космонавту Юрию Гагарину и поэту Александру Пушкину, сообщается на сайте столичной мэрии.

Политика Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.

Политика Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.

Происшествия Хавбек «Челси» арестован за езду в нетрезвом виде Хавбек "Челси" Дэнни Дринкуотер задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.