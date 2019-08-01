Футбол

Александр Мартынович: «Большая победа для „Краснодара“»Спорт-Экспресс 02:13

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
Защитник и капитан «Краснодара» Александр Мартынович после победы над «Порту» (3:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов доволен действиями партнеров по команде, сообщает официальный Youtube-канал «быков».
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Александр Мартынович: «Большая победа для „Краснодара“»

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Мартынович: ответный матч ЛЧ с «Порту» был одним из важнейших в истории «Краснодара»

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