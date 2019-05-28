Александр Малис покинет «Связной»Ведомости 06:29

Сотовый ритейлер «Связной» завершил слияние с «Евросетью» и меняет гендиректора, говорится в сообщении компании. С 1 июня Александр Малис покидает свой пост, его займет старший вице-президент по коммерческой деятельности группы Оксана Гуськова.

Интернет Первый российский квантовый телефон испытали в Москве Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.

Происшествия В саратовской школе подросток ударил девочку ледорубом В городе Вольске Саратовской области 15-летний подросток, по предварительным данным, пришел в школу с ледорубом и напал на ученицу.

Музыка Егор Крид впервые объяснил, почему ушел из Black Star На протяжении семи лет Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, не просто являлся частью музыкального лейбла Black Star, а был самым известным и востребованным его артистом, на долю которого приходилось более всего концертов и прибыли.В данный момент артист и лейбл расстались, причем Крид сохранил свой творческий псевдоним.

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Экономика Альянс с участием ТМК назначили подрядчиком газопровода через Болгарию Болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» изменил свое решение относительно результатов тендера на расширение своей национальной газотранспортной системы от Турции до Сербии в рамках проекта «Турецкий поток» и назначил нового подрядчика — консорциум Consortium Gas Development and Expansion in Bulgaria с участием российской ТМК.

Культура «Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак Генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале», сообщили РБК два источника на медиарынке, не раскрыв деталей формата передачи.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Авто Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Музыка Литва потребует пересмотреть итоги «Евровидения» Литовский общественный вещатель LRT потребует пересмотреть итоги музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Происшествия В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Общество Коллективный иск к «Конкорду» был отклонен Мещанским судом Ранее 15 апреля был отложен первый коллективный иск Соболь к «Конкорду».

Гаджеты Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.

Политика Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК В соответствии с распоряжением премьер-министра, в новый состав ВАК включены 139 человек, из которых 94 (68%) в комиссию ранее не входили.

Футбол Кононов остается главным тренером «Спартака» Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".

Гаджеты Xiaomi представила «убийцу флагманов» среди смартфонов Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.

Происшествия В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.

Авто Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.

Экономика В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.