Футбол
Александр Максименко: «Поражение от ЦСКА и „Ростова“ уже забыли»Спорт-Экспресс 12:27
Вратарь "Спартака" Александр Максименко после открытой тренировки отметил, что у команды не будет дополнительной мотивации на матч с "Енисеем" из-за того, что клуб тренирует экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:53, Ашберн
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Все погибшие в ДТП в Казахстане были гражданами Узбекистана
При аварии погибли 11 человек, 29 пострадали Все погибшие в результате ДТП в Жамбылской области Казахстана были гражданами Узбекистана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Обновлено в 04:16
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
Обновлено в 18:04
Происшествия
В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН
Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.
Обновлено в 18:41
Гаджеты
Компания ASUS покинет рынок Android-планшетов
Компания ASUS приняла неожиданное решение и в ближайшее время покинет рынок Android-планшетов.
Обновлено в 02:00
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено в 18:48
Общество
Noonpost (Египет): что для арабов значит слово счастье? (NoonPost)
Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 66/281 от 12 июля 2012 года признала 20 марта Международным днем счастья.
Обновлено в 18:21
Финансы
Лихорадка евро: Курс резко взлетит вверх, а потом рухнет
Официальный курс евро на 20-22 апреля от Банка России снизился на 32,08 коп. и составил 71,9232 руб.
Обновлено в 02:48
Общество
Пиши, Емеля. Государство требует от ученых больше научных статей. А получает горы макулатуры за солидные деньги: как это устроено?
Российские вузы в попытках получить чуть больше денег от государства стараются улучшить показатели, навязанные чиновниками, и штампуют сотни «научных» публикаций, не соответствующих исследовательским стандартам.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству
Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Общество
Астрологи раскрыли влияние полнолуния на знаки зодиака
Сегодня ночью в небе можно было наблюдать такое явление, как полнолуние. 19 апреля Луна расположилась в знаке зодиака Весы.
Обновлено 18 апреля в 23:02
Происшествия
Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Обновлено в 15:37
Наука
Ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Обновлено в 02:28
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:59
Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Футбол
Магомед Оздоев: «Сначала подумал, что нога сломана»
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России (3:2).
Обновлено в 18:35
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Два подростка погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме в Советском округе Омска, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
В Черное море вошел британский разведывательный корабль
Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено в 17:43
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено 18 апреля в 09:03