Футбол

Александр Максименко: «Поражение от ЦСКА и „Ростова“ уже забыли»Спорт-Экспресс 12:27

Спартак — Енисей
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Вратарь "Спартака" Александр Максименко после открытой тренировки отметил, что у команды не будет дополнительной мотивации на матч с "Енисеем" из-за того, что клуб тренирует экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев.
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