Спорт
Александр Логинов завоевал серебро на этапе Кубка мира по биатлону
Александр Логинов завоевал серебро на этапе Кубка мира по биатлонуВести.Ru12:55
В чешском Нове Место 10-километровым спринтом среди мужчин стартовал 3 этап Кубка мира по биатлону. Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль по итогам гонки, преодолев дистанцию за 23 минуты 30,9 секунды при нуле промахов на стрельбище.
Вести.Ru12:55
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Тамбовский Дед Мороз подарил биатлонисту Логинову медаль на первом этапе Кубка мира
Онлайн Тамбов.рувчера в 04:35
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