В чешском Нове Место 10-километровым спринтом среди мужчин стартовал 3 этап Кубка мира по биатлону. Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль по итогам гонки, преодолев дистанцию за 23 минуты 30,9 секунды при нуле промахов на стрельбище.

Александр Логинов завоевал серебро на этапе Кубка мира по биатлону

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