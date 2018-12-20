В чешском Нове Место 10-километровым спринтом среди мужчин стартовал 3 этап Кубка мира по биатлону. Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль по итогам гонки, преодолев дистанцию за 23 минуты 30,9 секунды при нуле промахов на стрельбище.

Александр Логинов завоевал серебро на этапе Кубка мира по биатлону

Спорт Спорт Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России В соревнованиях пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе.

Хоккей Хоккей Виделль забил первый хет-трик в КХЛ в матче со СКА Рижское «Динамо» победило СКА (3:2 ОТ). Нападающий Линус Виделль забил свой первый хет-трик в КХЛ.

Баскетбол Баскетбол ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги Баскетболисты московского ЦСКА победили турецкий "Анадолу Эфес" в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Единоборства Единоборства Александр Усик стал боксером года по версии ESPN Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик стал боксером года по версии ESPN.

Футбол Футбол «Арсенал» может в январе отдать Озила в аренду Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть команду в зимнее трансферное онко.

Футбол Футбол Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".

Хоккей Хоккей Григоренко, Нестеров и Антипин могут вернуться в НХЛ Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, кто из российских игроков в ближайшее время может отправиться в НХЛ.

Футбол Футбол Волейбольный «Зенит» обыграл «Кнак» в Лиге Чемпионов "Зенит" в рамках второго тура волейбольной Лиги чемпионов на выезде встречался с бельгийским клубом "Кнак".

Футбол Футбол Мурильо официально стал игроком «Барселоны» Защитник «Валенсии» и сборной Колумбии по футболу Джейсон Мурильо официально стал игроком «Барселоны». Об этом сообщает «Советский спорт».

Футбол Футбол «Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, пробился в четвертьфинал Кубка Нидерландов.

Футбол Футбол На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что в скором времени на домашней арене клуба могут пройти мирового масштаба спортивные мероприятия, в том числе поединки UFC и Матчи звезд НБА.

Футбол Футбол Новый стадион «Эвертона» будет рассчитан на 52 тысячи человек "Эвертон" объявил, что новая арена клуба, постройка которой еще не началась, будет вмещать 52 тысячи человек.

Футбол Футбол Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“» Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.

Футбол Футбол «Интер» вновь попытается купить Модрича Руководство «Интера» попытается следующим летом приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport.