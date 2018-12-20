Спорт

Александр Логинов завоевал серебро на этапе Кубка мира по биатлону
Вести.Ru
12:55

В чешском Нове Место 10-километровым спринтом среди мужчин стартовал 3 этап Кубка мира по биатлону. Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль по итогам гонки, преодолев дистанцию за 23 минуты 30,9 секунды при нуле промахов на стрельбище.
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