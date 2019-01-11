С первого круга топовые спортсмены начинают очень быстро. Я вот пока не могу в начале гонки бежать так быстро, как Йоханнес Бё, например. Стараюсь входить в гонку спокойно, чтобы силы остались на последний круг.

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