Спорт

Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
ТК Звезда
10:05

Логинов прошел дистанцию в десять километров без единого промаха на двух огневых рубежах за 25 минут 50,9 секунд. Для 26-летнего спортсмена это стало первой личной победой на Кубке мира.
ТК Звезда10:05
Александр Логинов
С первого круга топовые спортсмены начинают очень быстро. Я вот пока не могу в начале гонки бежать так быстро, как Йоханнес Бё, например. Стараюсь входить в гонку спокойно, чтобы силы остались на последний круг.
— Александр Логинов, российский биатлонистРИА Новости 11:43

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