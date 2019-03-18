Спорт

Александр Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мираВзгляд-инфо 12:38

Только что в норвежском Холменколлене завершился Кубок мира по биатлону. Саратовский спортсмен Александр Логинов занял второе место в его общем зачете. Логинов набрал 854 очка, уступив только установившему мировой рекорд по числу выигранных за сезон гонок Йоханнесу Бе (Норвегия, 1262).
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Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону

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Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 в смешанной эстафете и эстафете, пятикратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира. Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.
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