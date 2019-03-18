Спорт
Александр Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мираВзгляд-инфо 12:38
Только что в норвежском Холменколлене завершился Кубок мира по биатлону. Саратовский спортсмен Александр Логинов занял второе место в его общем зачете. Логинов набрал 854 очка, уступив только установившему мировой рекорд по числу выигранных за сезон гонок Йоханнесу Бе (Норвегия, 1262).
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