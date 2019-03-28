Александр Логинов победил в гонке преследования на чемпионате РоссииАиФ Тюмень 08:23

Тюменской области на базе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» проходит чемпионат России по биатлону. В субботу, 30 марта, спортсмены преодолели гонку преследования на 10 км женщины и 12,5 км - мужчины.

Александр Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

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