Футбол
Александр Кокорин предложил Денису Паку «помириться по-человечески»Вечерняя Москва 11:19
Александр Кокорин после предложения помириться спросил у Пака: — В тот же день звонил вам несколько раз, чтобы извиниться, вы не отвечали, я написал СМС, где указал, кто я, и также извинялся, вы не ответили.
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Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе. Также готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы помириться. Конфликт был неприятным, но прошло много времени. Я уверен, что мы друг друга поймем.
— Александр Кокорин, российский футболистSport24.ru 09:38
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