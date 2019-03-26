Происшествия

Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧКоммерсантъ 06:11

Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По мнению защиты, футболист «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».
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Адвокат Кокорина подал жалобу в ЕСПЧ

РИА Новости06:40

Адвокат Кокорина: «Жалоба в ЕСПЧ ушла»

Sport24.ru03:59

Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ на нарушения при аресте и его продлениях

ТАСС05:06

Судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева назначено на 3 апреля

Газета.Ru06:01

Защита Кокорина направила жалобу в ЕСПЧ

Чемпионат04:34

Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ

RT на русском04:18

Адвокат Кокорина подал жалобу в Европейский суд по правам человека

Спорт-Экспресс06:05
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
Футбол

Комитет РФС по этике оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей

Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2018/19 за высказывание в адрес темнокожих футболистов.
Обновлено в 08:05
Общество

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Общество

Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 07:24
Общество

Башкирские врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице

В ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата.
Обновлено в 07:40
Авто

Минсельхоз отметил рост заимствования российских брендов в Китае

С аналогичной проблемой, отметила Лут, столкнулись и российские кондитерские компании, под брендами которых также продают продукцию китайские компании.
Обновлено в 06:35
Общество

Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру

Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Общество

Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 06:07
Политика

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Уникальный комплекс разведки «Ирония» впервые покажут в Екатеринбурге

Уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония" впервые покажут широкой публике на выставке вооружения в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:28
Политика

Священник заявил, что через 30 лет в России не останется русских

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов считает, что через 30 лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:05
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Обновлено в 06:36
Экономика

Медведев пообещал мораторий на корректировку налогов на шесть лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение шести лет корректироваться не должны.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

El País: Минобороны Испании подверглось кибератаке иностранной державы

На внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта 2019 года была совершена хакерская атака.
Обновлено в 04:26
Авто

Ford может закрыть завод во Всеволожске до конца года

Американская корпорация Ford может закрыть завод во Всеволожске, где собирают модели Focus и Mondeo, до конца 2019 года, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 05:45
Музыка

Евровидение в Израиле оказалось на грани срыва

Проведение Евровидения оказалось под угрозой срыва из-за конфликта Израиля и Палестины.
Обновлено в 07:10
Авто

Renault отзовет в России более 19 тысяч автомобилей

Обновлено в 05:56
Происшествия

Силовики проводят обыски в театре «ФЭСТ» в Мытищах

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователи проводят обыски в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах, передает ТАСС 26 марта.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Испытания летающего карабина показали на видео

В Сети появилось несколько роликов, снятых во время испытаний беспилотного перехватчика.
Обновлено вчера в 10:14
Политика

В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме

Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Экономика

Россиянам пообещали пенсионные доплаты

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» рассказал, что у правительства все готово для того, чтобы исполнить указ президента России Владимира Путина о достижении всех пенсий россиян до уровня прожиточного минимума по региону.
Обновлено в 05:18
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Авто

Ferrari представила уникальную модель трекового суперкара

Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.
Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие

Армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа было запущено 30 ракет.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

В Баку загорелся торговый центр

В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:06
Авто

Концерн Daimler может закрыть марку Smart

Обновлено вчера в 11:41
Футбол

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Обновлено в 05:39
Энергетика

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 08:00
Космос

NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос

Обновлено вчера в 23:46
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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