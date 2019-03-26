Происшествия
Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧКоммерсантъ 06:11
Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По мнению защиты, футболист «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».
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Экономика
Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк
Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».
Обновлено в 04:19
Технологии
Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты в мобильном приложении
Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что с апреля клиента банка смогут менять ПИН-код в мобильном приложении, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Украденную 20 лет назад картину Пикассо нашли в Нидерландах
Голландский детектив Артур Бранд, специализирующийся на объектах культуры, нашел в Нидерландах написанную в 1938 году картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
США не пустили представителей России в «Рукбан»
США отказались пустить к лагерю "Эр-Рукбан" дипломатов России, представителей Сирии и международных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление штабов России и Сирии.
Обновлено в 09:49
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру
Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Здоровье
Оренбургские больницы получат больше 200 единиц спецтехники
Оренбургская область приобретёт для больниц региона больше 200 единиц специальных автомобилей и передвижных комплексов.
Обновлено в 10:13
Политика
Марина Ковтун может стать сенатором Совфеда
Собеседник агентства посчитал предполагаемое назначение Ковтун вполне логичным Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун может занять кресло сенатора в Совете Федерации РФ.
Обновлено в 08:55
Экономика
ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Футбол
Бургшталлер продлил контракт с «Шальке»
Предыдущий контракт истекал летом 2020 года.
Обновлено в 10:00
Политика
Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии.
Обновлено в 10:24
Экономика
На расселение граждан из аварийного жилья потратят 431 млрд рублей
В течение шести лет (2019-2024) правительство направит 431 млрд рублей на расселение россиян из аварийного жилья.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Политика
Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц
Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу
Арестованному по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе проведут комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 08:55
Футбол
Головин превзошел Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1
Профессиональная футбольная лига Франции составила список футболистов с наивысшим процентом успешных обводок в чемпионате Франции в 2019 году, сообщает сайт организации.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Уникальный комплекс разведки «Ирония» впервые покажут в Екатеринбурге
Уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония" впервые покажут широкой публике на выставке вооружения в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:28
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Авто
Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе от Volvo
Компания Geely официально представила серийную версию нового кроссовера Geely FY11 (Geely Xingyue).
Обновлено вчера в 10:20
Политика
В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциями
США следует прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не рассуждать о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
Участница скандального шоу "Дом-2" на днях была в программе Андрея Малахова "Прямой эфир", после чего написала в Инстаграм разгромное письмо в адрес программы.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Политика
Мексика требует от Испании извинений за конкистадоров
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
США спишут авианосец из экономии
Бюджетом ВМС США на 2020 год предусмотрено списание и последующая утилизация атомного авианосца USS Harry S. Truman.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Дело Мамаева и Кокорина направили в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева было передано для рассмотрения в суд.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей
РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Мособлсуд оставил под арестом экс-замглавы «Росгеологии» Горринга
Московский областной суд признал законным арест бывшего первого замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга, которого обвиняют в мошенничестве на 5 млн рублей.
Обновлено в 08:55
Общество
В РПЦ выступили против «домовых»
Представитель РПЦ направил главе региона Антону Алиханову письмо, в котором говориться, что фигуры «хомлинов» (прибалтийский аналог домовых) являются популяризацией неоязычества, пишет портал «Русский Запад».
Обновлено в 09:14