Происшествия
Александр Кокорин попросил у суда справедливостиNews.ru 05:34
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин попросил у суда справедливости в рассмотрении дела о хулиганстве.
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Происшествия
Прекращено уголовное дело журналиста Ивана Голунова
Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:29
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Политика
Песков не исключил встречу Путина и Трампа «на ногах» в рамках G20
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что глава государства встретится с американским лидером «на ногах» во время проведения саммита G20.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова
Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Обновлено вчера в 21:02
Общество
В Оренбуржье 30 выпускников стали стобалльниками ЕГЭ по химии
Химию не сдали лишь 4,8% выпускников, историю – 1%. Напомним, ЕГЭ по этим предметам сдавали 984 и 1276 учащихся соответственно.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Стала известна дата начала продаж смартфона Honor 20 в России
Стала известна дата начала продаж смартфона Honor 20 в России, сообщает «Ъ». Устройство будет продаваться в официальном интернет-магазине и магазинах партнёров по цене 27 990 руб. начиная с 21 июня.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова
Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Общество
Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Политика
Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Больше сорока солдат ВСУ в Донбассе не вернулись в часть после отпуска
Больше сорока солдат ВСУ из 14-й бригады в Луганщине не вернулись из отпусков.
Обновлено в 11:44
Политика
Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
Обновлено в 05:43
Экономика
Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов.
Обновлено в 09:55
Политика
Росреестр высказался о написании «Киева» на украинский манер
В Росреестре дали комментарий после того, как США приняли решение писать название Киева на украинский манер. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 09:58
Общество
В Югре ВИЧ-положительная женщина отстояла право опекать племянника
В Югре Нефтеюганский районный суд признал незаконным отказ женщине из-за ВИЧ в опеке над племянником.
Обновлено в 11:38
Политика
Путин поручил правительству развивать искусственный интеллект
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта, об этом сообщил официальный сайт Кремля.
Обновлено в 11:28
Авто
Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX
Эксперты пророчат новому внедорожнику Aston Martin DBX большое будущее.
Обновлено вчера в 04:16
Политика
В Кремле оценили необходимость реформ в МВД после дела Голунова
Кремль призывает дождаться результатов следствия после дела журналиста Ивана Голунова и в данный момент не располагает информацией о том, насколько необходима реформа в органах внутренних дел.
Обновлено в 11:04
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Авто
Volvo и Uber представили серийный беспилотный кроссовер
Обновлено в 08:30
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41