Происшествия

Александр Кокорин попросил у суда справедливостиNews.ru 05:34

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин попросил у суда справедливости в рассмотрении дела о хулиганстве.
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Кокорин просит суд вынести справедливое решение

Спорт-Экспресс05:28

Кокорин и Мамаев попросили в суде справедливости

РБК05:59

Александр Кокорин попросил у суда справедливости

News.ru05:34

Кокорин призвал суд к справедливости

РИА Новости08:35

К. Кокорин: «В юридическом плане не силен, но хулиганства не было»

Sport24.ru06:11

Брат Кокорина: в моих действиях не было хулиганства

RT на русском05:50

Кирилл Кокорин: хотелось бы выйти

Чемпионат05:46
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Происшествия

Прекращено уголовное дело журналиста Ивана Голунова

Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:29
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Политика

Песков не исключил встречу Путина и Трампа «на ногах» в рамках G20

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что глава государства встретится с американским лидером «на ногах» во время проведения саммита G20.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова

Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Обновлено вчера в 21:02
Общество

В Оренбуржье 30 выпускников стали стобалльниками ЕГЭ по химии

Химию не сдали лишь 4,8% выпускников, историю – 1%. Напомним, ЕГЭ по этим предметам сдавали 984 и 1276 учащихся соответственно.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Стала известна дата начала продаж смартфона Honor 20 в России

Стала известна дата начала продаж смартфона Honor 20 в России, сообщает «Ъ». Устройство будет продаваться в официальном интернет-магазине и магазинах партнёров по цене 27 990 руб. начиная с 21 июня.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Общество

Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Политика

Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Больше сорока солдат ВСУ в Донбассе не вернулись в часть после отпуска

Больше сорока солдат ВСУ из 14-й бригады в Луганщине не вернулись из отпусков.
Обновлено в 11:44
Наука

Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

Обновлено в 09:01
Политика

Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

Обновлено в 05:43
Экономика

Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов.
Обновлено в 09:55
Политика

Росреестр высказался о написании «Киева» на украинский манер

В Росреестре дали комментарий после того, как США приняли решение писать название Киева на украинский манер. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 09:58
Общество

В Югре ВИЧ-положительная женщина отстояла право опекать племянника

В Югре Нефтеюганский районный суд признал незаконным отказ женщине из-за ВИЧ в опеке над племянником.
Обновлено в 11:38
Политика

Путин поручил правительству развивать искусственный интеллект

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта, об этом сообщил официальный сайт Кремля.
Обновлено в 11:28
Авто

Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX

Эксперты пророчат новому внедорожнику Aston Martin DBX большое будущее.
Обновлено вчера в 04:16
Политика

В Кремле оценили необходимость реформ в МВД после дела Голунова

Кремль призывает дождаться результатов следствия после дела журналиста Ивана Голунова и в данный момент не располагает информацией о том, насколько необходима реформа в органах внутренних дел.
Обновлено в 11:04
Технологии

Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Авто

Volvo и Uber представили серийный беспилотный кроссовер

Обновлено в 08:30
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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