Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗОGazeta.SPb 15:05
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО.
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В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.
— Александр Кокорин, российский футболистРБК 11:19
с чего всё началось
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.РИА Новости10:55
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