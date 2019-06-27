Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗОGazeta.SPb 15:05

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.

с чего всё началось

В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО.

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

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