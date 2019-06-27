Футбол
Кокорин обратился к болельщикам из СИЗОНева Спорт вчера в 11:12
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, вынужденный находиться под стражей за драку в центре Москвы, обратился к болельщикам из СИЗО. Кокорин сказал, что обращается ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали его и ребят в этой ситуации.
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В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.
— Александр Кокорин, российский футболистРБК вчера в 11:19
с чего всё началось
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.РИА Новостивчера в 10:55
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Александр Кокорин: Главное – это не сдаваться, я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание
Спорт день за днемвчера в 12:22
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Происшествия
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Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
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Правительство не будет продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, заявил глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.
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National Interest: Литва активно готовится к войне с Россией
Как сообщается в статье National Interest, прежде всего беспокойство у прибалтийской республики вызывают недавняя риторика Кремля, продолжающаяся в последние пять лет модернизация российских вооружённых сил, а также усиление обороноспособности Калининградской области, которая граничит с Литвой на северо-востоке.
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Экономика
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Полиция направила в суд дело о краже картины Куинджи из Третьяковки
Картину нашли на стройке в Одинцовском районе, где Чуприков ее спрятал. С момента задержания Чуприков находится под стражей.
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Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
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Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
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Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
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Политика
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Обновлено вчера в 04:09
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Обновлено вчера в 13:15
Политика
Порошенко уличил Европу в первом шаге по признанию Крыма российским
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Европе сделали первый шаг к признанию Крыма российским.
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В Турции подросток поймал выпавшего из окна ребенка
Обновлено в 00:25
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Названы самые популярные у иностранцев регионы России
По итогам весны 2019 года самыми популярными регионами России для иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
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Экономика
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По прогнозам синоптика, "в облаках появится много прояснения, дожди примут локальный и кратковременный характер и постепенно прекратятся".
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Кража в подмосковных Химках привела к задержке поездов
Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за кражи оборудования.
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Гаджеты
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Обновлено вчера в 18:27
Общество
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.
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Происшествия
В Иркутской области из-за паводка погибли два человека
В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
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