Футбол

Кокорин обратился к болельщикам из СИЗОНева Спорт вчера в 11:12

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, вынужденный находиться под стражей за драку в центре Москвы, обратился к болельщикам из СИЗО. Кокорин сказал, что обращается ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали его и ребят в этой ситуации.
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Александр Кокорин
В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.
— Александр Кокорин, российский футболистРБК вчера в 11:19
с чего всё началось

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.
РИА Новостивчера в 10:55

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Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Газета.Ruвчера в 16:03

Кокорин из тюрьмы написал письмо болельщикам

Sport24.ruвчера в 11:44

Кокорин из СИЗО поблагодарил болельщиков за поддержку

RT на русскомвчера в 11:18

Александр Кокорин: Главное – это не сдаваться, я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание

Спорт день за днемвчера в 12:22

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

РБКвчера в 11:19

Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Нева Спортвчера в 11:12

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

РИА Новостивчера в 10:55
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:17, Вашингтон
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