Александр Кокорин написал письмо болельщикам из СИЗОКомсомольская правда вчера в 11:51

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.

с чего всё началось

В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.

Осужденный футболист Александр Кокорин прямо из СИЗО обратился к болельщикам. Он поблагодарил всех своих фанатов, которые несмотря ни на что, продолжают его поддерживать. Заканчивается письмо Кокорина благодарностью клубу "Зенит", который, как это ни странно, не бросил своего футболиста.

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