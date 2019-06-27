Футбол
Александр Кокорин написал письмо болельщикам из СИЗОКомсомольская правда вчера в 11:51
Осужденный футболист Александр Кокорин прямо из СИЗО обратился к болельщикам. Он поблагодарил всех своих фанатов, которые несмотря ни на что, продолжают его поддерживать. Заканчивается письмо Кокорина благодарностью клубу "Зенит", который, как это ни странно, не бросил своего футболиста.
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В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.
— Александр Кокорин, российский футболистРБК вчера в 11:19
с чего всё началось
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.РИА Новостивчера в 10:55
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Александр Кокорин: Главное – это не сдаваться, я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание
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