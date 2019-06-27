Футбол

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикамРБК 11:19

Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам. Пресненский суд Москвы приговорил нападающего к полутора годам колонии общего режима по обвинениям в нападениях и хулиганстве.
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Александр Кокорин
В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.
— Александр Кокорин, российский футболистРБК 11:19
с чего всё началось

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.
РИА Новости10:55

Подробнее о событии

Кокорин из тюрьмы написал письмо болельщикам

Sport24.ru11:44

Кокорин написал письмо-обращение к болельщикам

Газета.Ru11:12

Александр Кокорин: Главное – это не сдаваться, я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание

Спорт день за днем12:22

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

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Кокорин из СИЗО поблагодарил болельщиков за поддержку

RT на русском11:18

Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Нева Спорт11:12

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

РИА Новости10:55
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Происшествия

В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка

Обновлено в 14:04
Происшествия

СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
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Политика

Семь стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России

Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против решения восстановить все полномочия России в ассамблее.
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Футбол

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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что он уверен в том, что мужская сборная России по футболу отберется на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Обновлено в 10:50
Происшествия

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В Сети появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, в результате погибли два человека.
Обновлено в 01:41
Политика

Посол Белоруссии оценил отношения с Россией

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что союзные отношения Минска и Москвы в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.
Обновлено в 13:33
Политика

Климкин ответил на претензии Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:15
Авто

В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada

Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.
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К офису президента Владимира Зеленского принесли гроб, акцию назвали «Похороны Конституции».
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МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

Обновлено в 13:04
Происшествия

Суд отправил дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

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Политика

ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова

Участники летней сессии ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Россию возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:24
Кино

Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео

На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Общество

Лидеры забастовки рабочих завода Ford во Всеволожске взяли деньги. Протестовать больше некому

С лидерами протестного движения 27 июня общалось издание 47News, когда стало известно, что последний из предводителей забастовки, Владимир Лесик, написал заявление на участие в программе добровольного увольнения.
Обновлено в 13:47
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Политика

Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ответственность за беспорядки в ходе митинга в Тбилиси несут бывший президент страны Михаил Саакашвили и его сторонники.
Обновлено в 13:00
Футбол

Сборная России обыграла Украину на Европейских играх

Сборная России по пляжному футболу переиграла команду Украины в третьем туре Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 09:57
Политика

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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Футбол

Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА

По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева.
Обновлено в 13:20
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
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На борту самолета президента Бразилии Жаира Болсонару нашли 39 кг кокаина.
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Игры

Эксклюзив PlayStation стал доступен для бесплатного ознакомления на ПК

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store выпущена демо-версия игры Beyond: Two Souls для персональных компьютеров.
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Политика

Зеленский заявил, что в решении ПАСЕ по РФ виноваты сами депутаты Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в решении Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в полном объеме права российской делегации виноваты сами депутаты Верховной рады.
Обновлено в 10:12
Музыка

Умер лидер рок-группы «Високосный год»

Умер лидер и основатель подмосковной рок-группы «Високосный год» Илья Калинников.
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Васильев раскритиковал уколы красоты и одобрил пластическую хирургию

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Спорт

Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд

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Бузова станет игроком «Барселоны» на 48 часов

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