Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикамРБК 11:19
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам. Пресненский суд Москвы приговорил нападающего к полутора годам колонии общего режима по обвинениям в нападениях и хулиганстве.
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В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное — это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание.
— Александр Кокорин, российский футболистРБК 11:19
с чего всё началось
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин, осужденный за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.РИА Новости10:55
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В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка
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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
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Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии
В Сети появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, в результате погибли два человека.
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Началось: К офису Зеленского принесли гроб
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Лидеры забастовки рабочих завода Ford во Всеволожске взяли деньги. Протестовать больше некому
С лидерами протестного движения 27 июня общалось издание 47News, когда стало известно, что последний из предводителей забастовки, Владимир Лесик, написал заявление на участие в программе добровольного увольнения.
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Сборная России обыграла Украину на Европейских играх
Сборная России по пляжному футболу переиграла команду Украины в третьем туре Европейских игр, которые проходят в Минске.
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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд
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Бузова станет игроком «Барселоны» на 48 часов
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