Футбол
Александр Кокорин: С удовольствием бы посмотрели видео с ГулиевымСоветский спорт 06:16
Форвард Зенита Александр Кокорин высказался о поступке полузащитника Спартака Аяза Гулиева, который на этой неделе сломал нос американцу.
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Что можем посоветовать Гулиеву? Мы весь день тут провели, что мы можем посоветовать? Нужно посмотреть, чтобы посоветовать. Вы можете показать? С удовольствием бы посмотрели.
— Александр Кокорин, российский футболистRT на русском 05:52
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
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В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
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Арнор Сигурдссон: Испытываю сумасшедший профессиональный голод
Очень хочу принять участие в чемпионатах Европы и мира, испытываю сумасшедший профессиональный голод! передает слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.
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Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
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Приказано выжить: как занятому человеку по весне сохранить работоспособность и бодрость духа
С наступлением животворящей весны человек ожидает от себя всплеска жизнерадостности и работоспособности, а на самом деле мучается от гастрита, внезапного ОРВИ и настроений, близких к депрессивным.
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На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
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Политика
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