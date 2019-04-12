Александр Кокорин: С удовольствием бы посмотрели видео с ГулиевымСоветский спорт 06:16

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Форвард Зенита Александр Кокорин высказался о поступке полузащитника Спартака Аяза Гулиева, который на этой неделе сломал нос американцу.

Александр Кокорин: С удовольствием бы посмотрели видео с Гулиевым

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