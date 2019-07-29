Футбол

Александр Кокорин: «Хотелось бы вернуться в спорт»Матч ТВ 11:45

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8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий были осуждены на 1 год и 5 месяцев. Читайте также: Александр Кокорин: «В отряде все собрались и подняли за нас с Мамаевым кружки чифира»
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Кокорин: «Хотелось бы вернуться в футбол. Пока говорят, что возьмут»

Sport24.ru11:21

Александр Кокорин: «Хотелось бы вернуться в спорт»

Матч ТВ11:45

Александр Кокорин: «Хотелось бы вернуться в спорт»

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Александр Кокорин: «Хотелось бы вернуться в футбол. Говорят, что возьмут»

Sports.ru11:40

Кокорин и Мамаев рассказали о планах на будущее

Свободная Пресса09:43
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. 8 октября 2018 года вместе с другим футболистом - Павлом Мамаевым - и ещё двумя соучастниками избил трёх человек, за что был приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. 4 июля 2019 года Кокорин был этапирован в колонию.
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