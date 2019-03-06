Футбол
Александр Кержаков оценил шансы ФК «Краснодар» в матче с «Валенсией»Кубанские новости вчера в 07:53
Как ранее сообщали «Кубанские новости», футбольный клуб «Краснодар» попросил выделить болельщикам команды 150 билетов на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии» в Испании. ФК «Краснодар» начал продажи билетов на матч с «Валенсией».
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Пара испанских сапог: «Зенит» и «Краснодар» сыграют с двумя командами Черышева
Комсомольская правдавчера в 08:23
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Экономика
Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»
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Обновлено в 01:53
Политика
В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина
В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем продаж алкоголя
По версии ЦИФРРА, самыми пьющими регионами России по итогам прошедшего года стали Ненецкий автономный округ (28,6 л), Сахалинская (28,3 л), Магаданская (26,5 л), Московская (25,8 л) области и Карелия (25,6 л).
Обновлено вчера в 18:57
Общество
ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта
Ожидания российских женщин от подарков на Международный женский день отличаются от планов мужчин. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.
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Экономика
МТС заплатит США крупный штраф в рамках дела о коррупции в Узбекистане
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Происшествия
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Уточняется, что руководство знало о нарушениях при строительстве объектов в области, в том числе об исчезновении газопровода в Приозерске, на который было выделено 1,7 млрд рублей.
Обновлено в 01:05
Политика
В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
Несколько граждан США были задержаны в Новороссийске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Алтайском крае при взрыве газа в жилом доме погибли два человека
Два человека погибли и двое пострадали, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Красноярске двух мужчин задержали за попытку поджога мэрии
Полиция Красноярска задержала двух мужчин, которые бросали «коктейли Молотова» в здание администрации города, сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Владимир Юрченко в четверг, 7 марта.
Обновлено в 01:03
Политика
Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Володин прервал и перенес выступление Орешкина в Госдуме
В среду, 6 марта, в Госдуме в рамках правительственного часа выступал министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия
Убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья предотвратили в Москве
В Москве полицейские предотвратили заказное убийство экс-замминистра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
На видео попал перехват самолета-разведчика США у границ России
Минобороны опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 американского самолета-разведчика RC-135 ВВС в небе над Балтийским морем.
Обновлено в 02:37
Происшествия
На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетной полосы
На Чукотке самолет, летевший из Магадана, выкатился за пределы взлетной полосы.
Обновлено в 02:16
Политика
На создание композитного крыла для МС-21 выделят почти 3 млрд рублей
Под самые жесткие американские санкции, запрещающие любое сотрудничество, «Аэрокомпозит» попал осенью 2018 г.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Миллиардер скончался после операции по увеличению пениса
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Происшествия
На севере Индии прогремел взрыв на автобусной остановке
Обновлено в 02:22
Политика
Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники
Дмитрий Медведев порекомендовал американскому дипломату изучить учебники по международному праву.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
В Петербурге гипнотизерша украла у пенсионерки чужую таксу
Пенсионерка заявила в петербургскую полицию, что женщина-гипнотизер украла у нее таксу, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Авто
Минпромторг расширил список машин, облагаемых налогом на роскошь
Обновлено вчера в 10:30
Недвижимость
Вклады на жилье в ипотеку могут появиться в России
Вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку могут появиться в России.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»
Сергиево-посадский городской суд 5 марта вынес первый приговор по делу «Нового величия»: фигурант дела Рустам Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, которая представляет интересы другого обвиняемого по делу.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Второклассник едва не погиб от удушья в школе на Смородина
В одной из школ в Красногвардейском районе госпитализировали ученика второго класса с признаками удушья. Он мог подавиться во время еды.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Замглавы Спецстроя получил 8 лет по делу о хищении более ₽1 млрд
Щербинский суд Москвы приговорил экс-замруководителя Федерального агентства по специальному строительству (упразднено в 2016 году) Александра Загорулько к восьми годам строгого режима и штрафу в 10 млн руб. по делу о трех эпизодах мошенничества и взятки на строительстве военных объектов с ущербом более 1 млрд руб.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Минздрав намерен решить проблему навязывания платных медицинских услуг
"В настоящее время имеются факты, когда государственные и муниципальные медицинские организации, стремясь увеличить объем своего финансового обеспечения за счет внебюджетных источников, навязывают гражданам оказание платных медицинских услуг", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 01:25
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка
«Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Роскомснаббанк (город Уфа)», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Спорт
Биатлонист Иванов победил в гонке преследования на Универсиаде
Российский биатлонист Дмитрий Иванов завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 02:41
Политика
Поклонская рассказала о компромате на депутатов Госдумы
Напомним, Поклонская ранее руководила комиссией Госдумы по этике и контролю за доходами, переставшей существовать с сентября прошлого года.
Обновлено в 01:20