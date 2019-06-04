Футбол
Александр Кержаков дебютировал победой на Мемориале ГранаткинаТелеканал Санкт-Петербург 15:59
Одна из самых загадочных для российского болельщика сборных приехала сюда в экспериментальном составе из трех разных групп игроков — от 16 до 18 лет. Самый опытный футболист в составе Индии — полузащитник Санджив с необычной фамилией Сталин, он был на турнире Гранаткина 2 года назад.
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