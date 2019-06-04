Футбол

Александр Кержаков дебютировал победой на Мемориале ГранаткинаТелеканал Санкт-Петербург 15:59

Одна из самых загадочных для российского болельщика сборных приехала сюда в экспериментальном составе из трех разных групп игроков — от 16 до 18 лет. Самый опытный футболист в составе Индии — полузащитник Санджив с необычной фамилией Сталин, он был на турнире Гранаткина 2 года назад.
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Футболисты юношеской сборной России обыграли Индию на мемориале Гранаткина

РИА Новости13:13

Александр Кержаков дебютировал победой на Мемориале Гранаткина

Телеканал Санкт-Петербург15:59

Сборная Молдовы начала путь на Мемориале Гранаткина с ничьей - видео

Sputnik Молдова08:33

Пинто Флойд: «Россия — одна из стран, пытающихся войти в ряд лидеров мирового футбола»

Матч ТВ14:38

Пинто Флойд: «Россия — одна из стран, пытающихся войти в ряд лидеров мирового футбола»

Sportbox.RU14:38

Сборная России начала в Петербурге победой

Петербургский дневник13:18

Юношеская сборная России под руководством Кержакова стартовала на мемориале Гранаткина с победы над Индией

Спорт-Экспресс13:07
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Происшествия

На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Авто

Volgabus разработал беспилотный вездеход

Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
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Армия и оружие

В Крыму вертолеты включают РЭБ из-за провокаций со стороны Украины

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Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

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Политика

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку-2»

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Музыка

Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда

Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.
Обновлено в 15:58
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
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Политика

В Госдепе высказались о сделке с РФ по Сирии

Джеффри подчеркнул, что пока никакого подобного соглашения нет. Ранее СМИ сообщили, что США решили предложить РФ сделку по Сирии.
Обновлено в 16:58
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию на выборах в Раду

Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено в 16:01
Политика

В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «проявить политическую волю» для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес

«Люблю, умею, практикую». Дима Билан рассказал о сексе

Обновлено в 17:03
Гаджеты

Apple представила следующую версию iOS и другие новинки

В ходе конференции интернет-гигант рассказал о следующей версии своей операционной системы для iPhone — iOS 13.
Обновлено вчера в 15:29
Спорт

Анна и Сергей Семак снова женятся

Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».
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Спорт

Российские волейболистки сыграют с Бельгией в Лиге Наций

Накануне российские волейболистки проиграли команде Турции со счетом 0:3, сборной Японии с тем же счетом, а также сборной Германии, тоже в трех партиях.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Футбол

Сергей Прядкин: «При финансовой стабильности 18 клубов в РПЛ – хороший вариант»

Понимаю позицию Леонида Арнольдовича Федуна по части экономики, понятна и позиция Евгения Ленноровича Гинера и Александра Валерьевича Дюкова – хотелось бы играть больше, для этого требуется расширение лиги.
Обновлено в 14:45
Хоккей

Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте»

Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».
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Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Единоборства

Команда Джошуа объявила о реванше с Руисом

Команда британского боксера Энтони Джошуа объявила, что в 2019 году состоится бой-реванш с американским боксером Энди Руисом.
Обновлено в 16:19
Политика

Дональд Трамп нарушил протокол, коснувшись спины королевы Елизаветы

Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Обновлено вчера в 19:08
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:17
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Общество

ЕСПЧ присудил более полутора миллиона евро жителям Чечни и Ингушетии

Как говорится на сайте суда, они жаловались на исчезновение двадцати своих родственников во время спецопераций российских военных в начале двухтысячных годов.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено в 06:38
Политика

Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»

Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

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Мемориал Гранаткина
Ежегодный январский турнир юношеских национальных команд по футболу памяти Валентина Гранаткина - известного советского футболиста и функционера, бывшего в 1946-1950 годах вице-президентом и в 1955-1979 первым вице-президентом ФИФА.
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