Футбол
Александр Кержаков дал совет московскому «Спартаку»Петербургский дневник 07:48
Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил соперника московского «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Напомним, в понедельник, 22 июля, стало известно, что «красно-белые» сыграют против швейцарского тура 8 и 15 августа.
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Центризбирком Украины обновил данные об итогах выборов в Раду
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Студия намерена возродить и снять продолжения советских мультфильмов «Веселая карусель», «Умка», «Приключения Пети и волка».
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Путин поручил правительству исключить категорию «0+»
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству исключить возрастную категорию «0+». Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
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Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском
Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.
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Общество
Снег выпал в Магаданской области
Выпадение снега вызвано смещением холодного фронта с арктического побережья, ночью температура в районах Магаданской области местами опускалась до 4 градусов мороза.
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Зеленский обещает вскоре «результат» по делу убийства Шеремета
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Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
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Экономика
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Поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию были запрещены с 12 апреля, так как Россельхознадзор счел, что под видом белорусских фруктов в Россию может ввозиться продукция из санкционных стран.
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Toyota представила линейку роботов для Олимпийских игр 2020 года
Японская компания Toyota представила серию роботов, которые будут помогать в работе служебного персонала на Олимпийских и Паралимпийских играх летом 2020 года в Токио.
Обновлено в 08:37
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Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
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Мирзов и Селихов тренировались в общей группе «Спартака»
Обновлено в 08:35
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Политика
Жириновский раскрыл Зеленскому рецепт мира в Донбассе
«Полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановить все связи с Донбассом, предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, получить автономию, свою полицию, суды», — сказал политик, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 23 июля.
Обновлено в 08:05
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Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Экономика
Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС
На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
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Ученые разработали на базе талька препарат для лечения болезни легких
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
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Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
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Войнов рассказал, как назвал новорождённую дочь
Очень дружелюбная команда, – отметил Войнов, слова которого приводит корреспондент News.ru.
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Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
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Футбол
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Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
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Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
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Армия и оружие
НАТО и Черногория подписали декларацию о завершении интеграции в альянс
"Генералы Ланата и Дакич подписали совместную декларацию о завершении интеграции Черногории в Североатлантический альянс", - говорится в сообщении.
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Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
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