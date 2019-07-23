Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил соперника московского «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Напомним, в понедельник, 22 июля, стало известно, что «красно-белые» сыграют против швейцарского тура 8 и 15 августа.

Политика Путин поручил правительству исключить категорию «0+» Президент РФ Владимир Путин поручил правительству исключить возрастную категорию «0+». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Происшествия Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.

Общество Снег выпал в Магаданской области Выпадение снега вызвано смещением холодного фронта с арктического побережья, ночью температура в районах Магаданской области местами опускалась до 4 градусов мороза.

Политика Зеленский обещает вскоре «результат» по делу убийства Шеремета Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре "будет результат" по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Происшествия Абызов отказался сотрудничать со следствием Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.

Экономика Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок Поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию были запрещены с 12 апреля, так как Россельхознадзор счел, что под видом белорусских фруктов в Россию может ввозиться продукция из санкционных стран.

Технологии Toyota представила линейку роботов для Олимпийских игр 2020 года Японская компания Toyota представила серию роботов, которые будут помогать в работе служебного персонала на Олимпийских и Паралимпийских играх летом 2020 года в Токио.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

Политика Жириновский раскрыл Зеленскому рецепт мира в Донбассе «Полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановить все связи с Донбассом, предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, получить автономию, свою полицию, суды», — сказал политик, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 23 июля.

Экономика Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Хоккей Войнов рассказал, как назвал новорождённую дочь Очень дружелюбная команда, – отметил Войнов, слова которого приводит корреспондент News.ru.

Музыка Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.

Футбол Гацкан перешел в «Крылья Советов» Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.

Политика Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.

Армия и оружие НАТО и Черногория подписали декларацию о завершении интеграции в альянс "Генералы Ланата и Дакич подписали совместную декларацию о завершении интеграции Черногории в Североатлантический альянс", - говорится в сообщении.