Футбол
Александр Кержаков дал совет московскому «Спартаку»Петербургский дневник 07:48
Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил соперника московского «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Напомним, в понедельник, 22 июля, стало известно, что «красно-белые» сыграют против швейцарского тура 8 и 15 августа.
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Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Спорт
Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ
Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Задержаны владелец и директор детского лагеря в Хабаровском крае
Жертвами ЧП стали четыре ребенка Директор лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае Максим Кузнецов и глава организации-владельца Виталий Бурлаков задержаны после ЧП с гибелью детей, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 07:32
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Британии
Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Минздрав Московской области напомнил гражданам о мерах при укусе змеи
Врач Олег Какурин напомнил гражданам, как не стать жертвой опасного животного. В летний период в Московской области имеется активность змей.
Обновлено в 07:21
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено в 05:50
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Политика
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 07:23
Футбол
Гризманн сыграет в основном составе «Барселоны» против «Челси»
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Транспорт
Ростовский губернатор анонсировал очередное повышение платы за проезд
Повышение тарифов анонсировал донской губернатор Василий Голубев.
Обновлено в 06:33
Музыка
Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя
Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Политика
Партия Зеленского побеждает на выборах в Раду
Пять партий проходят, согласно данным экзитполов, в Верховную раду Украины в результате состоявшихся в воскресенье внеочередных парламентских выборов.
Обновлено 21 июля в 13:33
Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за воспрепятствование медпомощи
В ходе заседания Совета Федерации сенаторы одобрили закон о штрафах за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие
Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
Обновлено в 04:26
Общество
Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов
На следующей неделе в Москву придет арктический воздух, за которым последует похолодание до +14 градусов.
Обновлено в 07:20
Общество
Власти Орловской области сообщили о 212-процентной зарплате врачей
Средняя заработная плата сотрудников учреждения за пять месяцев года составила: врачи – 53 137,1 руб. или 212%, средний медперсонал – 29 791,9 руб. или 118,8%, водители – 23 175,24 руб.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика
Предпринимателей защитят от необоснованного ареста
Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь отметил, что нормы принятого закона направлены на повышение уровня обеспечения прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Обновлено в 06:08
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Общество
Госдума дает право братьям и сестрам учиться в одной школе
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Происшествия
На Кубани мужчина посадил на цепь своего маленького сына
В Краснодарском крае СКР завёл дело против мужчины, который посадил на цепь своего 10-летнего сына, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес
Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17