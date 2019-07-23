Футбол

Александр Кержаков дал совет московскому «Спартаку»Петербургский дневник 07:48

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Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил соперника московского «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Напомним, в понедельник, 22 июля, стало известно, что «красно-белые» сыграют против швейцарского тура 8 и 15 августа.
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