Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил соперника московского «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Напомним, в понедельник, 22 июля, стало известно, что «красно-белые» сыграют против швейцарского тура 8 и 15 августа.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Спорт Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

Происшествия Задержаны владелец и директор детского лагеря в Хабаровском крае Жертвами ЧП стали четыре ребенка Директор лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае Максим Кузнецов и глава организации-владельца Виталий Бурлаков задержаны после ЧП с гибелью детей, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Британии Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Здоровье Минздрав Московской области напомнил гражданам о мерах при укусе змеи Врач Олег Какурин напомнил гражданам, как не стать жертвой опасного животного. В летний период в Московской области имеется активность змей.

Политика Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.

Происшествия В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.

Общество Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.

Политика Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.

Происшествия В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка» В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.

Происшествия Абызов отказался сотрудничать со следствием Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.

Музыка Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Партия Зеленского побеждает на выборах в Раду Пять партий проходят, согласно данным экзитполов, в Верховную раду Украины в результате состоявшихся в воскресенье внеочередных парламентских выборов.

Общество Совфед одобрил закон о штрафах за воспрепятствование медпомощи В ходе заседания Совета Федерации сенаторы одобрили закон о штрафах за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, передает Агентство "Москва".

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Происшествия Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.

Общество Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов На следующей неделе в Москву придет арктический воздух, за которым последует похолодание до +14 градусов.

Общество Власти Орловской области сообщили о 212-процентной зарплате врачей Средняя заработная плата сотрудников учреждения за пять месяцев года составила: врачи – 53 137,1 руб. или 212%, средний медперсонал – 29 791,9 руб. или 118,8%, водители – 23 175,24 руб.

Происшествия Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.

Политика В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Политика Предпринимателей защитят от необоснованного ареста Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь отметил, что нормы принятого закона направлены на повышение уровня обеспечения прав на свободу и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, в том числе по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.

Происшествия На Кубани мужчина посадил на цепь своего маленького сына В Краснодарском крае СКР завёл дело против мужчины, который посадил на цепь своего 10-летнего сына, пишет «Российская газета».