Политика
Александр Гусев: не стоит заниматься инвестиционным каннибализмомРИА Новости 06:20
О планах по привлечению инвесторов из Юго-Восточной Азии, инвестиционном каннибализме и сортировке мусора у себя дома губернатор рассказал в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Политика
Охранник Порошенко вцепился в корреспондента «России 1»
Сотрудник охраны президента Украины Петра Порошенко вцепился в руку корреспондента телеканала «Россия 1», сообщает Вести.Ru.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Петербурге растёт число эвакуированных из-за угрозы взрыва объектов
Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке трёх зданий торговых центров в Москве после поступления в полицию анонимной информации о минировании.
Обновлено в 07:29
Политика
Меркель: ЕС не заинтересован в разрыве отношений с Россией
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Европейский союз не заинтересован в разрыве отношений с Россией.
Обновлено в 05:12
Единоборства
Харитонов был госпитализирован после удара в пах от Митриона
На 15-й секунде россиянин получил удар ногой в пах, после чего не смог продолжить бой и был госпитализирован.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Банк «Восточный» признали потерпевшим по делу Майкла Калви
Банк "Восточный" признан потерпевшим по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:33
Политика
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Обновлено в 07:25
Происшествия
Ватикан признал экс-архиепископа Вашингтона виновным в педофилии
Бывший архиепископ Вашингтона 88-летний Теодор Маккэррик, который ранее был вынужден покинуть Кардинальскую коллегию, признан церковным судом виновным в педофилии, сообщила в субботу ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция).
Обновлено в 05:44
Кино
Умер сыгравший взбешенного Гитлера актер
Обновлено в 06:32
Политика
Замглавы МИД Британии заявил о «глубоких разногласиях» с Россией
Замглавы МИД Британии Алан Данкан на встрече с российским коллегой Владимиром Титовым в Мюнхене заявил о "глубоких разногласиях" между странами, но отметил, что диалог должен продолжаться, сообщил РИА Новости представитель Форин-офиса.
Обновлено в 06:08
Происшествия
ФСИН выявила новые нарушения в ярославской колонии № 1
«Сегодня сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий в исправительной колонии № 1 было обнаружено видео, при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осуждённых и сотрудников учреждения», — говорится в заявлении.
Обновлено в 06:57
Общество
«Желтые жилеты» во Франции готовят новые акции
В субботу по всей Франции пройдут новые акции протеста.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Пенс назвал невозможным защитить закупающие оружие у противника страны
Соединенные Штаты не смогут защитить страны-союзники, которые приобретают вооружения у потенциальных противников, заявил вице-президент США Майк Пенс на конференции по безопасности в Мюнхене, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:10
Общество
Судан остался без электричества
Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации уточняет, что речь идет об отключении электричества по всей стране.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Шнуров жестко высмеял Юрия Лозу
Обновлено в 04:34
Политика
Гуаидо заявил о попытках установить дипотношения с Россией и Китаем
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, который объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства, заявил о попытках оппозиционного правительства установить официальные дипломатические отношения с Россией и Китаем.
Обновлено в 07:06
Авто
Гонки ФСО на «Кортежах» с мигалками сняли на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем сайте видео соревнований водителей, проходящих на полигоне Федеральной службы охраны (ФСО) в Московской области.
Обновлено в 07:05
Политика
Минюст разъяснил применение новой статьи о наказании лидеров ОПГ
Новая статья Уголовного кодекса об отдельном наказании для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) будет распространятся на лиц, создавших и возглавивших преступные сообщества уже после вступления статьи в силу.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Избитая жена Марата Башарова подает на развод
Жена артиста Марата Башарова Елизавета Башарова заявила, что уходит от мужа. Об этом она написала в инстаграмме.
Обновлено в 05:38
Культура
Ургант высмеял обвиненного в подкупе Друзя
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Конкурс «Лидеры России» усложнили
В Подмосковье стартовал первый полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» для участников из Центрального федерального округа, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:01
Политика
Храм УПЦ попытались захватить в Волынской области
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Испытания ядерной установки ракеты «Буревестник» прошли успешно
В России успешно завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Начались испытания новейшего бронетранспортера БТ-3Ф в России
В России начались новые ходовых испытаний бронетранспортера БТ-3Ф.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Пять человек отравились угарным газом в Воронеже
Пять человек пострадали из-за отравления угарным газом в жилом доме в Воронеже, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
«Часики тикают»: генсек НАТО обратился к России
В первый день работы конференции Лавров успел провести встречи с генсеком НАТО, главой европейской дипломатии, коллегами из Германии, Хорватии, Южной Кореи.
Обновлено в 03:41
Футбол
Автомобиль с женой и детьми Икарди забросали камнями
Автомобиль жены форварда забросали камнями.
Обновлено в 06:07
Политика
Харьковчанин обругал Порошенко за признание в любви
Президент Украины Пётр Порошенко выступил перед жителями Харькова со словами «Я вас всех люблю».
Обновлено вчера в 15:53