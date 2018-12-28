Футбол
Александр Гришин станет тренером в академии ФК «Локомотив»
Александр Гришин станет тренером в академии ФК «Локомотив»ТАСС06:37
Гришин тренировал молодежный состав ЦСКА с 2010 по 2017 год. Затем он возглавлял юношескую сборную России (игроки до 17 лет), "Спартак" из Юрмалы, был ассистентом главного тренера в клубе "СКА-Хабаровск".
ТАСС06:37
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Политика
В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Сирийская армия вошла в Манбидж, который ранее контролировали Силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявили в генштабе ВС республики.
Обновлено в 07:52
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Лондон возложил ответственность за произошедшее на российские спецслужбы и выслал российских дипломатов-«разведчиков».
Обновлено в 06:08
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал переход Манбиджа под контроль Дамаска
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал сообщение о переходе сирийского Манбиджа под контроль Дамаска психологической операцией, отметив, что ситуация там остается неопределенной.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет
По данным летчиков, полет прошел в штатном режиме, оборудование отработало без замечаний.
Обновлено в 06:26
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин
Обновлено в 03:09
Политика
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, передает Reuters.
Обновлено в 06:44
Происшествия
На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Общество
Названы самые востребованные профессии в 2019 году
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад
Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Политика
Глава Косова подписал пакет законов о создании армии
Глава Косова Хашим Тачи сообщил, что подписал пакет законов, предусматривающий создание полноценной армии.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя
Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).
Обновлено в 05:02
Политика
Кремль считает беспочвенными опасения РУСАДА о спортивной изоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными опасения главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса по поводу возможной спортивной изоляции страны.
Обновлено в 05:51
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены
Обновлено вчера в 03:40
Армия и оружие
Минобороны Украины продолжит проходы кораблей через Керченский пролив
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.
Обновлено в 06:44
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Космос
Рассекречен документ с планами СССР по созданию межпланетной телесвязи
В СССР ученые занимались разработкой технологий, позволявших осуществлять межпланетную телесвязь.
Обновлено в 06:55
Политика
На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Путин и Совбез России позитивно оценили ход урегулирования в Сирии
«На совещании была дана позитивная оценка продолжающемуся расширению территории, находящейся под контролем Вооружённых сил Сирии, и роли этого процесса для дальнейшего урегулирования», — цитирует Пескова ТАСС.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Гаджеты
Компания Apple запатентовала гибкий смартфон
Обновлено в 05:20
Экономика
Счетная палата выявила недостатки в работе Росалкогольрегулирования
Счетная палата (СП) проверила использование средств, которые были направлены на контроль за оборотом и производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и выяснила, что Росалкогольрегулирование выполняет эти функции недостаточно эффективно.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
30-летняя россиянка задержана в Финляндии по запросу США. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Финляндии.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор Никите Белых
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Минобороны оценило трофеи вермахта для переплавки в ступени храма
Обновлено в 05:10
Политика
Украинский депутат назвал фатальную ошибку Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко, заняв кресло главы государства, допустил фатальную ошибку, когда решил работать лишь на одну часть населения — маргиналов.
Обновлено в 05:18
Общество
Губернатор оценил совет чиновницы разводить огороды
Ранее в пятницу министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова предложила не желающим рожать детей из-за нищенских пособий женщинам разводить огороды.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро
Следователи возбудили уголовное дело: стало известно, что 29-летняя Ирина Ахматова взяла попутчика у метро и через некоторое время перестала выходить на связь.
Обновлено вчера в 15:17