Футбол
Александр Григорян возглавил лидирующий в Олимп-ФНЛ «Тамбов»ТАСС 11:53
По информации пресс-службы, Григорян уже провел первую тренировку со своей новой командой. "Тамбов" выступает в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и после 32 матчей текущего сезона занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в активе 62 очка.
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Общество
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Обновлено в 12:28
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«Роскосмос» опубликовал в Сети «музыку» пульсаров
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В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
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Наука
Можно ли предсказать ожирение по генам
Новый полигенный метод анализа позволяет до некоторой степени предсказать вероятность лишних 13 килограммов.
Обновлено вчера в 02:19
Политика
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Экономика
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В МИД обвинили ВСУ в умышленном обстреле российских журналистов
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Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
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Обновлено в 06:58
Происшествия
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Армия и оружие
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Гендиректор Sports.ru покинул свой пост
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