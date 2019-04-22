Футбол

Александр Григорян стал главным тренером ФК «Тамбов»Аргументы и Факты 14:52

Александр Григорян назначен главным тренером футбольного клуба «Тамбов», сказано на официальном сайте ФК. Отмечается, что в тренерский штаб Григоряна войдут Сергей Первушин, Сергей Куликов и Евгений Стукалов. Контракт с известным 52-летним специалистом подписан до окончания сезона-2019/20.
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