Футбол
Григорян стал главным тренером «Тамбова»Свободная Пресса вчера в 13:08
Известный российский специалист Александр Григорян покинул женскую команду ЦСКА и вернулся к тренерской работе в мужском футболе. Наставник официально возглавил «Тамбов». Григорян уже подписал с новым клубом контракт, действие которого будет рассчитано до кона следующего сезона.
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Спортивный директор «Тамбова» опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи
Спорт-Экспрессвчера в 14:26
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Экономика
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
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Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
«Долг прирастает»: жители Хакасии вновь могут остаться без тепла
По словам Акилина, после встречи энергетиков с правительством Хакасии прошла почти неделя, но долг лишь прирастает.
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Растолстевшая и уставшая: Бритни Спирс вышла из клиники
Надо сказать, что выглядит Спирс не лучшим образом: очень уставшей и растерянной.
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Общество
Стали известны российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения
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Представлен проект самолета для перевозки ракет на Восточный
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошел пожар в больнице
Пожар произошел в городской больнице в Ростове-на-Дону, пациентов и врачей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:30
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Началась Страстная неделя у православных
«Совершенно секретно»: У православных началась Страстная неделя – последняя во время Великого поста. Она следует за Вербной неделей.
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Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 310
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Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено вчера в 16:44
Авто
«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год
Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб
В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
«Намозоливший глаза Максим»: Садальский обрушился с критикой на Галкина
Ранее, как сообщал 5-tv.ru Станислав Садальский уже обрушивался на Максима Галкина с критикой после того, как тот заявил, что хорошо разбирается в телевидении.
Обновлено в 00:22
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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Каролиной»
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком
Девушка рассказала, что после посещения вместе с компанией футболистов клуба "Эгоист" где-то в семь часов утра 8 октября она села в машину, стоявшую перед входом.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Что-что у вас в бутылке? Можно ли пить пиво на улице, завернув его в бумажный пакет
С наступлением теплой погоды на улицы Екатеринбурга выходят не только мамы с детьми, но и любители посиделок со спиртным на свежем воздухе.
Обновлено в 00:30
Экономика
Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение
Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.
Обновлено вчера в 18:17
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
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Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие
От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ
Ранее в Израиле громко заявили о своём продукте Rampage как о способном победить российские средства ПВО.
Обновлено вчера в 18:45
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
Обновлено вчера в 19:13
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
Технологии
В семи китайских городах заработала сеть 5G
В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Климкин поздравил Зеленского цитатой из мультфильма «Жил-был пес»
Обновлено вчера в 08:38
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Новый Range Rover Evoque представлен в России
В прошедшие выходные в Москве был представлен новый Range Rover Evoque.
Обновлено вчера в 10:12
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SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено 21 апреля в 17:56
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РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками
Обновлено вчера в 21:03