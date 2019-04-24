Александр Григорян: «Пришлось извиниться перед Побегаловым»Sportbox.RU вчера в 14:58

Сказал ему после игры: «Александр Михайлович, извиняюсь». Нет, «Шинник» играет не в примитивный футбол.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Происшествия Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями Комментируя причастность сыновей бизнесмена к терактам, министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене отметил, что некоторые вовлеченные в организацию взрывов лица имели хорошее образование, происходили из состоятельных семей и не испытывали никаких проблем с финансами.

Энергетика Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Авто Renault представила обновлённый пикап Alaskan Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.

Происшествия На красной ветке метро Москвы остановилось движение из-за инцидента «На Сокольнической линии нет движения поездов от «Парка культуры» до «Спортивной» из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

Происшествия Движение электричек Казанского направления МЖД приостановлено Движение электричек на Казанском направлении МЖД приостановлено из-за инцидента с пассажиром, сообщает ТАСС.

Финансы Невозвратный актив: россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей В первом квартале этого года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей, подсчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Политика «Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Политика Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Политика Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Экономика Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Авто Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства За производительность седанов будут отвечать 2,5-литровые бензиновые моторы 4GR-FSE, способные в паре с 6-скоростными «автоматами» генерировать мощность в 203 л. с. Рыночная стоимость Mark X X Final Edition в пересчете на российскую валюту стартует от 1 900 000 рублей.

Происшествия В ДТП на улице 8 Марта погиб один человек По предварительной информации, в результате аварии погибла женщина-пассажир Chevrolet. Еще три человека госпитализированы.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Экономика Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла» Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.

Армия и оружие Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ «Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.

Армия и оружие Нарышкин указал на близость глобального конфликта Отмечается, что регистрацию на нее прошло более 1000 участников из 101 страны.