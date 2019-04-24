Александр Григорян: «Пришлось извиниться перед Побегаловым»Sportbox.RU вчера в 14:58

Сказал ему после игры: «Александр Михайлович, извиняюсь». Нет, «Шинник» играет не в примитивный футбол.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Политика Ким Чен Ын описал ожидания от встречи с Путиным Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил надежду, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным позволит приблизить разрешение кризиса на Корейском полуострове, передает ТАСС.

Энергетика Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.

Гаджеты LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.

Путешествия Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».

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Политика Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.

Политика Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.

Происшествия В Волгоградской области три человека погибли при пожаре в частном доме Три человека погибли при пожаре в частном доме во Фроловском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

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Политика Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.

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Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

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Общество В России впервые наказали человека за оскорбление президента Жителя города Малая Вишера (Новгородская область) оштрафовали за оскорбление президента России, сообщает пресс-служба Чудовского районного суда.

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