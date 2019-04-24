Футбол

Александр Григорян: «Пришлось извиниться перед Побегаловым»Sportbox.RU 14:58

Сказал ему после игры: «Александр Михайлович, извиняюсь». Нет, «Шинник» играет не в примитивный футбол.
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ФК «Тамбов» в первом матче под руководством нового тренера одержал победу над «Шинником»

РИА ТОП6814:01

«Тамбов» одержал первую победу под руководством Григоряна

Советский спорт13:36

ФК «Тамбов» одержал первую победу под руководством Александра Григоряна

Онлайн Тамбов.ру13:23

«Тамбов» вырвал победу у «Шинника» в 1-м матче под руководством Григоряна

Sport24.ru13:11

Александр Григорян: «Пришлось извиниться перед Побегаловым»

Матч ТВ14:58

«Вииторул» - «Университатя Крайова»: кто пройдет?

Все про Спорт ру12:48

Олимп-ФНЛ. «Тамбов» обыграл «Шинник», «Балтика» в гостях у «Нижнего Новгорода»

Sports.ru06:00
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Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие

Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»

Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Скончался известный французский актер Жан-Пьер Марьель, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на телеканал BFM.
Обновлено в 16:57
Наука

На Гавайях заметили считавшийся полностью вымершим цветок

При осмотре Национального тропического ботанического сада на Гавайях при помощи дрона, специалисты заметили необычный цветок.
Обновлено в 14:42
Политика

Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России

В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено в 11:52
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

Обновлено в 16:56
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Футбол

«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону»

Обновлено в 16:40
Авто

Tesla впервые обновила Model S и Model X

Обновлено в 16:36
Происшествия

Террористы на Шри-Ланке готовили вторую серию атак на похоронах жертв

Террористы, устроившие взрывы на Шри-Ланке, планировали вторую серию атак на острове.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию

Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал на фото своего 5-месячного сына

Актер Сергей Безруков решил поздравить своего сына с маленьким праздником - пятым месяцем рождения.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Футбол

Зидан составил «черный список» игроков «Реала»

По информации El Confidencial, наставник "сливочных" Зинедин Зидан составил список членов команды, которые будут неугодны клубу в предстоящем сезоне.
Обновлено в 17:31
Религия

Страстной Четверг: Бог моет ноги людям

Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Политика

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:06
Политика

Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии

Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Гаджеты

Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi

Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено в 17:18
Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России

Обновлено в 16:02
Политика

Подал в отставку замгенпрокурора Украины

Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 15:25
Политика

Ким Чен Ын впервые приехал в Россию

Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией»

ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией".
Обновлено в 16:48
Путешествия

Туроператоры РФ приостановили продажу путевок на Шри-Ланку

Напомним, несколько дней назад на Шри-Ланке произошла серия взрывов.
Обновлено в 09:20
Здоровье

Частые запоры назвали предвестниками рака

Обновлено вчера в 12:54
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Общество

В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе

МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
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Александр Витальевич Григорян
Российский тренер
Российский футбольный тренер.
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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