Александр Григорян: «Пришлось извиниться перед Побегаловым»Sportbox.RU 14:58

Сказал ему после игры: «Александр Михайлович, извиняюсь». Нет, «Шинник» играет не в примитивный футбол.

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Экономика Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Армия и оружие Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата» Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".

Кино Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель Скончался известный французский актер Жан-Пьер Марьель, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на телеканал BFM.

Наука На Гавайях заметили считавшийся полностью вымершим цветок При осмотре Национального тропического ботанического сада на Гавайях при помощи дрона, специалисты заметили необычный цветок.

Политика Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Шоу-бизнес Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.

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Шоу-бизнес Сергей Безруков показал на фото своего 5-месячного сына Актер Сергей Безруков решил поздравить своего сына с маленьким праздником - пятым месяцем рождения.

Футбол Зидан составил «черный список» игроков «Реала» По информации El Confidencial, наставник "сливочных" Зинедин Зидан составил список членов команды, которые будут неугодны клубу в предстоящем сезоне.

Религия Страстной Четверг: Бог моет ноги людям Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.

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Энергетика Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.

Политика Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.

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Гаджеты Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.

Политика Подал в отставку замгенпрокурора Украины Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".

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Баскетбол Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией» ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией".

Авто «Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».

Общество В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.