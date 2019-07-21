Хотя факт остается фактом: за несколько минут упускаем инициативу. Во втором тайме Локомотив, возможно, осознанно отдал инициативу, но я чувствовал, что мы можем сравнять счет, и игроки настроены на это. Возможности были у обеих команд, но второй матч мы выглядели достойно.

Александр Григорян: Опять упустили инициативу за несколько минут

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