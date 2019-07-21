Футбол

Александр Григорян: Опять упустили инициативу за несколько минутСоветский спорт 03:34

Локомотив — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
6′
Михаил Костюков
13′
Михаил Костюков
25′
Мухаммед Усман
Даниил Кленкин
Эдер
31′
Владислав Игнатьев
34′
Ведран Чорлука
43′
Владислав Игнатьев
Федор Смолов
46′
57′
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
Эдер
Михаил Лысов
63′
71′
Антон Килин
Иван Маркелов
74′
Валерий Чуперка
Гжегож Крыховяк
79′
81′
Иван Маркелов
90′
Сослан Таказов
Михаил Лысов
90′+1′
Хотя факт остается фактом: за несколько минут упускаем инициативу. Во втором тайме Локомотив, возможно, осознанно отдал инициативу, но я чувствовал, что мы можем сравнять счет, и игроки настроены на это. Возможности были у обеих команд, но второй матч мы выглядели достойно.
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Александр Григорян: Опять упустили инициативу за несколько минут

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