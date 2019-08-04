Футбол

Александр Григорян: «Не знаю, когда будем играть в Тамбове»Sportbox.RU 09:32

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура РПЛ против «Арсенала».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Александр Григорян: «„Тамбов“ не наиграл на поражение, но и на победу тоже»

Sportbox.RU12:12

Григорян: «Тамбов» не наиграл на поражение, но и на победу тоже

Чемпионат12:27

Александр Григорян: «„Тамбов“ не наиграл на поражение, но и на победу тоже»

Матч ТВ12:12

Григорян: «„Арсенал“ не был лучше „Тамбова“. Мы не заслуживали поражения»

Sport24.ru13:05

Григорян считает, что «Арсенал» не был лучше «Тамбова»

Спорт-Экспресс13:07

Григорян: «Единственное проникновение „Арсенала“ в штрафную привело к голу»

Евро-футбол.ру11:48

Григорян комплиментарно высказался об игроках «Арсенала»

Газета.Ru09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи

Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Технологии

Что дает бизнесу внедрение UCaaS-решений

Решения в сфере UCaaS – все коммуникации как сервис — развиваются огромными темпами и обещают бизнесу массу преимуществ, среди которых масштабируемость, экономия средств и относительная простота администрирования.
Обновлено в 19:30
Происшествия

В США третий раз за сутки произошла стрельба

Семь человек получили ранения в результате стрельбы в парке в Чикаго, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции.
Обновлено в 11:53
Футбол

«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие

Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35

Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Автоспорт

Даниил Квят: «Мои шины износились за 12 кругов до финиша»

Обновлено в 12:07
Футбол

Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года

Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:15
Теннис

Даниил Медведев проиграл в финале турнира ATP 500 в Вашингтоне

Десятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог взять второй титул в сезоне, уступив австралийцу Нику Кириосу в финале турнира ATP 500 в Вашингтоне.
Обновлено в 19:22
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России

Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Происшествия

«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека

На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Футбол

Роналду: «Если бы не футбол, стал бы актёром или моделью»

Обновлено в 17:04
Культура

СТС снимет пилотную серию сериала по идее участника «Тавриды»

Идея участника видео-смены форума "Таврида" Андрея Сальникова ляжет в основу пилотной серии нового телепроекта СТС "Оливье из будущего".
Обновлено в 12:34
Происшествия

На Украине десантнику порезали горло из-за спора о дне ВДВ

Обновлено в 06:39
Космос

«Связь с инопланетянами будет!»: Российский миллионер Мильнер инвестирует уникальный проект «Веритас»

Инвестирует в этот уникальный проект российский миллионер Мильнер.
Обновлено в 11:17
Культура

Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International»

Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.
Обновлено в 09:42
Общество

Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Обновлено в 02:49
Экономика

Дмитрий Бутрин — о том, как за нюансами госрегулирования все чаще обнаруживается конкуренция госбанков

Сразу несколько новостей июля позволяют нам говорить о том, что за чисто техническими историями постепенно начинает выявляться новый и, видимо, очень значимый для рынка сюжет — усиление и изменение характера нерыночной конкуренции между госбанками.
Обновлено в 18:34
Авто

Составили ТОП-3 лучших бронированных автомобилей

Портал «Военное дело» поделился информацией о самых интересных бронированных машинах.
Обновлено в 05:11
Политика

Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом

Обновлено 02 августа в 15:31
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии

Обновлено в 13:29
Кино

Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде

Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Космос

Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва

Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.
Обновлено в 06:23
Политика

МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее

Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.
Обновлено в 16:06
Происшествия

ТАСС: суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

«Следствие установило еще двоих фигурантов дела о разбое: арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии»,— рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 19:37
Экономика

Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку

Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
Обновлено в 19:29
Происшествия

Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль

Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Культура

Сын Вилли Токарева подтвердил смерть отца

Знаменитый шансонье Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Витальевич Григорян
Российский тренер
Российский футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное