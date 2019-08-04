Футбол
Александр Григорян: «Не знаю, когда будем играть в Тамбове»Матч ТВ 09:32
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура РПЛ против «Арсенала».
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Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
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Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Гаджеты
OnePlus работает над смартфоном OnePlus 7T
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Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
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Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
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Происшествия
В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек
В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Гаджеты
Самый популярный тест производительности для смартфонов AnTuTu полностью обновился
Бенчмарк AnTuTu не раз давал нам представление о том, какой смартфон из новинок самый быстрый и мощный.
Обновлено в 10:04
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Культура
В Рязани впервые прошёл фестиваль прикладного творчества «Шили-были»
В субботу, 3 августа, в Рязани состоялся праздник прикладного творчества «Шили-были».
Обновлено в 02:33
Политика
МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 1:1 (4:5 по пенальти)
Обновлено в 11:04
Футбол
«Арсенал» обыграл «Тамбов» в матче ЧР
Обновлено в 11:35
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над морем, сообщает администрация города.
Обновлено в 10:01
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Супруга Асада сообщила, что победила рак
Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.
Обновлено в 11:52
Политика
В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»
В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским».
Обновлено в 08:08
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Волжской ГЭС
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС.
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Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Футбол
Сотрудник ОМОНа получил травму в драке с фанатами «Зенита»
Сотрудник ОМОНа получил травму в ходе стычки с фанатами «Зенита» во время субботнего матча петербургской команды против «Краснодара».
Обновлено в 11:04
Здоровье
Медики назвали способы самолечения, которые опасней самих заболеваний
Медики рассказали, какие народные способы самолечения представляют большую опасность, нежели само заболевание.
Обновлено в 07:14
Политика
Минтранс выступил за создание в России сети ВСМ
Обновлено в 10:43