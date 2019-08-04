Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура РПЛ против «Арсенала».

Александр Григорян: «Не знаю, когда будем играть в Тамбове»

Общество Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.

Происшествия СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Политика Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Происшествия Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.

Происшествия На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин "На 563-м километре трассы в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля.

Политика Киев изменит режим работы пункта пропуска «Станица Луганская» Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" сменит режим работы в связи с разминированием территории, сообщил в воскресенье штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Армия и оружие Российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт Российский тяжёлый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт. Об этом 3 августа заявили в Министерстве обороны РФ, передаёт ТАСС.

Гаджеты Отказ руководства Meizu оказался причиной появления Xiaomi Meizu Джек Вонг основал в 2003 году и в 2019 году это уже «умирающая» компания, которая вынуждена увольнять сотрудников и закрывать собственные розничные магазины.

Кино Принц Чарльз примет участие в съемках нового фильма о Джеймсе Бонде Принц Чарльз получил официальное приглашение сыграть роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде.

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Футбол Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара» Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.

Происшествия В Брянске сотрудница банка украла со счета клиента 10 млн рублей По версии следствия, женщина, работая заместителем директора по розничному бизнесу одного из банков, ввела в заблуждение клиента, получив доступ к его счету.

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Политика Путин повысил предельный возраст службы для полицейских Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.

Происшествия «ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».

Общество В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в Москве Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала RT ситуацию с погодными аномалиями в Москве.

Политика Супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак Супруга сирийского лидера Башара Асада Асма сообщила, что в результате лечения ей удалось победить рак.

Интернет Instagram и WhatsApp решили переименовать Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

Общество Минздрав назвал регионы с самым большим числом наркозависимых россиян Больше всего пациентов с впервые установленной наркотической зависимостью в прошлом году было выявлено в Еврейской автономной области.