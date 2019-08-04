Футбол
Александр Григорян: «Не знаю, когда будем играть в Тамбове»Матч ТВ 09:32
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура РПЛ против «Арсенала».
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Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
Обновлено в 04:26
Общество
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа
В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Происшествия
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин
"На 563-м километре трассы в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля.
Обновлено в 09:16
Политика
Киев изменит режим работы пункта пропуска «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" сменит режим работы в связи с разминированием территории, сообщил в воскресенье штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из болгарского Бургаса
Российские туристы не могут вылететь из Болгарии, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 10:15
Наука
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Кардашёв
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт. Об этом 3 августа заявили в Министерстве обороны РФ, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 13:56
Гаджеты
Отказ руководства Meizu оказался причиной появления Xiaomi
Meizu Джек Вонг основал в 2003 году и в 2019 году это уже «умирающая» компания, которая вынуждена увольнять сотрудников и закрывать собственные розничные магазины.
Обновлено в 09:02
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 0:1 (1-й тайм)
Обновлено в 09:24
Кино
Принц Чарльз примет участие в съемках нового фильма о Джеймсе Бонде
Принц Чарльз получил официальное приглашение сыграть роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию
Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла со счета клиента 10 млн рублей
По версии следствия, женщина, работая заместителем директора по розничному бизнесу одного из банков, ввела в заблуждение клиента, получив доступ к его счету.
Обновлено в 05:55
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Военная авиация потушила 16 очагов лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 06:59
Общество
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в Москве
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала RT ситуацию с погодными аномалиями в Москве.
Обновлено в 09:35
Политика
Супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак
Супруга сирийского лидера Башара Асада Асма сообщила, что в результате лечения ей удалось победить рак.
Обновлено в 09:31
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Минздрав назвал регионы с самым большим числом наркозависимых россиян
Больше всего пациентов с впервые установленной наркотической зависимостью в прошлом году было выявлено в Еврейской автономной области.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Легковушка и автобус загорелись после столкновения под Владимиром
Легковой автомобиль столкнулся со стоявшим на обочине рейсовым автобусом, после чего оба загорелись.
Обновлено в 07:58