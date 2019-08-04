Футбол

Александр Григорян: «Не знаю, когда будем играть в Тамбове»Матч ТВ 09:32

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура РПЛ против «Арсенала».
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Александр Григорян: «Не знаю, когда будем играть в Тамбове»

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Григорян комплиментарно высказался об игроках «Арсенала»

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Александр Григорян: «Не знаю, когда будем играть в Тамбове»

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Александр Григорян: «Не знаю, когда будем играть в Тамбове»

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Григорян: «Состав „Тамбова“ появляется за день до матча? Будем общаться с пресс-службой»

Евро-футбол.ру09:33
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В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

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Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге

Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
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СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

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Происшествия

Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа

В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
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Происшествия

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Обновлено в 09:16
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Киев изменит режим работы пункта пропуска «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" сменит режим работы в связи с разминированием территории, сообщил в воскресенье штаб Операции объединенных сил в Facebook.
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Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения

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Происшествия

Российские туристы не могут вылететь из болгарского Бургаса

Российские туристы не могут вылететь из Болгарии, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 10:15
Наука

Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Кардашёв

Обновлено в 05:34
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Российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт

Российский тяжёлый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт. Об этом 3 августа заявили в Министерстве обороны РФ, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 13:56
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Отказ руководства Meizu оказался причиной появления Xiaomi

Meizu Джек Вонг основал в 2003 году и в 2019 году это уже «умирающая» компания, которая вынуждена увольнять сотрудников и закрывать собственные розничные магазины.
Обновлено в 09:02
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Ливерпуль — Манчестер Сити 0:1 (1-й тайм)

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Принц Чарльз примет участие в съемках нового фильма о Джеймсе Бонде

Принц Чарльз получил официальное приглашение сыграть роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде.
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Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Футбол

Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»

Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
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Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию

Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.
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В Брянске сотрудница банка украла со счета клиента 10 млн рублей

По версии следствия, женщина, работая заместителем директора по розничному бизнесу одного из банков, ввела в заблуждение клиента, получив доступ к его счету.
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Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
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Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
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Наука

Ученые определили состояние, которое предшествует раку

Обновлено в 01:14
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия

«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека

На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Военная авиация потушила 16 очагов лесных пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 06:59
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В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии в Москве

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова прокомментировала RT ситуацию с погодными аномалиями в Москве.
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Супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак

Супруга сирийского лидера Башара Асада Асма сообщила, что в результате лечения ей удалось победить рак.
Обновлено в 09:31
Интернет

Instagram и WhatsApp решили переименовать

Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
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Минздрав назвал регионы с самым большим числом наркозависимых россиян

Больше всего пациентов с впервые установленной наркотической зависимостью в прошлом году было выявлено в Еврейской автономной области.
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Происшествия

Легковушка и автобус загорелись после столкновения под Владимиром

Легковой автомобиль столкнулся со стоявшим на обочине рейсовым автобусом, после чего оба загорелись.
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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