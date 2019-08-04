Футбол
Александр Григорян: «Не знаю, когда будем играть в Тамбове»Матч ТВ 09:32
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура РПЛ против «Арсенала».
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Футбол
«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука
В Роскачестве призывают россиян заклеивать веб-камеры и микрофоны на своих ноутбуках.
Обновлено 02 августа в 06:02
Общество
Воскресенье стало в Москве самым холодным за 70 лет
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что холодная погода в столице 4 августа, в воскресенье, установила новый температурный рекорд, опустившись ниже показателей за последние 70 лет.
Обновлено в 11:44
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Футбол
Дида назначен тренером вратарей в юношеской команде «Милана»
Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида назначен тренером вратарей юношеской команды U-17.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы
В ходе несанкционированной акции в центре Москвы пять человек получили легкие травмы, их госпитализировали, пишет в воскресенье, 4 августа, РЕН ТВ со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.
Обновлено в 05:57
Экономика
В 2018 году туристы из Китая потратили за рубежом $130 млрд — СМИ
По данным Китайской академии туризма, за 2018 год туристы из КНР потратили за рубежом порядка $130 млрд.
Обновлено в 15:41
Экономика
В Минфине США разъяснили новые санкции против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие
Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой лишился работы
Поскольку недавно сын Елены Яковлевой дебютировал в спектакле «Немаленький принц».
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о тайной помолвке Леонардо Ди Каприо
Как стало известно от инсайдера репортеру издания Globe, тайная помолвка актера состоялась совсем недавно.
Обновлено в 18:00
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
«Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.
Обновлено в 17:55
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено в 15:35
Технологии
Как я обнаружил загадочный наскальный рисунок рядом с перевалом Дятлова
В 20 километрах на север в направление от перевала Дятлова, находится довольно высокая гора.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие
Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России
По их данным, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут отслеживать перемещения британского флота в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.
Обновлено в 18:43
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Технологии
В США произвели первый разрешённый регулятором полёт дрона за пределами видимости оператора
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило в пятницу о выдаче первого разрешения на проведение полёта беспилотника за пределами прямой видимости оператора.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
Экономика
Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты
В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Кино
Netflix снимет игровой сериал по мотивам мультфильма «Клуб Винкс»
Netflix снимет игровой сериал по мотивам полюбившегося зрителям разных возрастов мультфильма «Клуб Винкс», созданного итальянцами в 2004 году.
Обновлено в 16:05
Политика
В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ
4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.
Обновлено в 19:55
Общество
Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе
Обновлено в 05:18
Футбол
Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курица
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало видео с кадрами точечных удары по боевикам в Сирии.
Обновлено вчера в 03:52