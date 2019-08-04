Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура РПЛ против «Арсенала».

Александр Григорян: «Не знаю, когда будем играть в Тамбове»

Гаджеты В Роскачестве посоветовали заклеивать камеру и микрофон ноутбука В Роскачестве призывают россиян заклеивать веб-камеры и микрофоны на своих ноутбуках.

Общество Воскресенье стало в Москве самым холодным за 70 лет Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что холодная погода в столице 4 августа, в воскресенье, установила новый температурный рекорд, опустившись ниже показателей за последние 70 лет.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Дида назначен тренером вратарей в юношеской команде «Милана» Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида назначен тренером вратарей юношеской команды U-17.

Происшествия В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы В ходе несанкционированной акции в центре Москвы пять человек получили легкие травмы, их госпитализировали, пишет в воскресенье, 4 августа, РЕН ТВ со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.

Экономика В Минфине США разъяснили новые санкции против России Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.

Армия и оружие Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой лишился работы Поскольку недавно сын Елены Яковлевой дебютировал в спектакле «Немаленький принц».

Шоу-бизнес СМИ сообщили о тайной помолвке Леонардо Ди Каприо Как стало известно от инсайдера репортеру издания Globe, тайная помолвка актера состоялась совсем недавно.

Экономика Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян «Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.

Спорт Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020 Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.

Технологии Как я обнаружил загадочный наскальный рисунок рядом с перевалом Дятлова В 20 километрах на север в направление от перевала Дятлова, находится довольно высокая гора.

Армия и оружие Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.

Армия и оружие Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России По их данным, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут отслеживать перемещения британского флота в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.

Общество Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.

Технологии В США произвели первый разрешённый регулятором полёт дрона за пределами видимости оператора Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило в пятницу о выдаче первого разрешения на проведение полёта беспилотника за пределами прямой видимости оператора.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Политика Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Кино Netflix снимет игровой сериал по мотивам мультфильма «Клуб Винкс» Netflix снимет игровой сериал по мотивам полюбившегося зрителям разных возрастов мультфильма «Клуб Винкс», созданного итальянцами в 2004 году.

Политика В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ 4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.