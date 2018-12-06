Футбол
Александр Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»ProstoProSport 00:02
«Монако» огласил на официальном сайте заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ», который состоится сегодня, 21 апреля, в Париже. В состав команды на игру вошел и российский полузащитник Александр Головин.
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Футбол
Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве (начало — в 19:00 мск).
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Футбол
«Хетафе» разгромил «Севилью» в матче за четвёртое место
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Обновлено в 10:02
Политика
МВД Украины привело авиацию в боеготовность в день выборов
Все подразделения МВД Украины следят за безопасностью и порядком во время второго тура президентских выборов и готовы реагировать на внештатные ситуации.
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Общество
Названы пять самых опасных животных России
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Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
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Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
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Политика
У Зеленского придумали, как называть сражающихся за ДНР и ЛНР
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выступил за то, чтобы в отношении ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР на законодательном уровне была закреплена терминология.
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Общество
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Обновлено в 07:02
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов дебютировал в ПФЛ
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
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Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
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Политика
Крупный российский банкир признался в ненависти к России
Крупный российский банкир Олег Сысуев, зарабатывающий деньги в России, признался в ненависти к ней.
Обновлено в 09:19
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 10:50
Религия
Патриарх Кирилл поздравил инославных христиан с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление главам церквей, отмечающих Пасху 21 апреля.
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Гаджеты
Камеры всех Galaxy с S7 по S10 сравнили по одной фотографии
Обновлено в 09:03
Наука
На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни
В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
Обновлено 19 апреля в 04:51
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20
Религия
Православные отметят Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 09:05
Энергетика
Прокачка нефти по «Дружбе» продолжается, заявили в «Транснефти»
Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" на экспорт в Белоруссию и другие страны продолжается, несмотря на проблемы с качеством нефти, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Ростуризм дал рекомендации российским туристам на Шри-Ланке
Ростуризм выпустил рекомендации для российских туристов в связи с террористическими атаками на острове, которые произошли 21 апреля.
Обновлено в 08:58
Политика
Захарова усмотрела нацизм в твите главы Минздрава Украины о выборах
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на пост министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун с хэштегом "Украина превыше всего".
Обновлено в 09:36
Политика
На Украине нашли крымчан, которые поехали голосовать
Крымские татары планировали поехать на Украину, чтобы проголосовать на выборах президента. Об этом сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:04
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
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Происшествия
На Шри-Ланке после взрывов ввели комендантский час
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Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31